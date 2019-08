Breves económicas Jorge Eduardo Arellano

06 Junio 2008

7:43 p.m. |

Caen acciones ante alza de petróleo

NUEVA YORK / AP

Las acciones en Wall Street caían el viernes ante un aumento de más de 6 dólares en el precio del barril de petróleo, y después de que el gobierno reportó un aumento mayor al previsto en el desempleo.



El descenso en las acciones ayudó también a elevar los precios de los bonos, dado que los inversionistas buscaron destinos más seguros para su dinero.



El petróleo crudo tuvo un repunte considerable esta semana, al subir más de 7 dólares por barril en dos días, luego de caer en medio de un decremento en la demanda de gasolina. El alza continuó el viernes, cuando el crudo liviano y de bajo contenido sulfuroso se incrementaba 6.37 dólares a 134.16 por barril, en la Bolsa Mercantil de Nueva York.



Las alzas en el petróleo siguieron a reportes de que un analista de embarques de Morgan Stanley, pronosticó que el precio llegaría a 150 dólares por barril el 4 de julio. También ha incidido en el aumento un decremento del dólar.



McCain dará prioridad a libre comercio con Latinoamérica

MIAMI / AP

John McCain dijo el viernes que si llega a convertirse en presidente de Estados Unidos, convertirá al libre comercio con América Latina en una de sus prioridades, además de reforzar las fronteras.



McCain se manifestó en contra de una amnistía a los inmigrantes indocumentados que viven en el país, se opuso a la idea de conceder licencia de conducir a latinoamericanos que viven ilegalmente en Estados Unidos, y aseguró que el gobierno nacional ha fallado con su política de inmigración.



“El gobierno federal ha fracasado con el tema de la inmigración”, sostuvo el senador de Arizona. “Tenemos que hacer seguras a nuestras fronteras”, dijo McCain, y señaló que promoverá un programa de amplias reformas migratorias que incluya visas de trabajo para trabajadores extranjeros temporales.



McCain expresó asimismo que el Plan Mérida, que procura combatir el narcotráfico, el crimen organizado y la violencia en México y Centroamérica, “es muy importante”, y elogió la labor del presidente mexicano Felipe Calderón.



Subasta de café salvadoreño supera records

SAN SALVADOR / AP

La subasta de los 36 mejores cafés locales superó los records registrados en anteriores ventas realizadas por internet, informó el viernes el Consejo Salvadoreño del Café (CSC).



La sexta edición del evento Taza de Excelencia logró un total de venta de 557.987 dólares y un significativo precio promedio de 536.28 dólares, vendió 1,040 quintales de café de alta calidad y rompió también los promedios de venta de los años anteriores en El Salvador.



La subasta, la sexta de este tipo, realizada la noche del jueves en el país, fue organizada por la empresa norteamericana The Alliance for Coffee Excellence Inc, en el sitio de internet www.cupofexcellence.org.



El mayor precio pagado este año fue de 2,010 dólares por quintal para el lote de 25.8 quintales de Café Bourbón, de la Finca La Ilusión, rompiendo el récord anterior obtenido en El Salvador de 1,704 dólares pagados en 2006.



Embraer aumentará venta de jets empresariales

PARÍS / AP

La empresa aeronáutica brasileña Embraer aumentará la venta de aviones destinados a los ejecutivos y empresarios del 15% al 25% en el porcentaje de ingresos para 2010, pronosticó el viernes uno de sus directivos.



El vicepresidente de mercadeo, Luiz Sergio Chiessi, dijo que la “relativa importancia de la división de los jets empresariales crecerá” a medida que aumente su portafolio la Empresa Brasiliera Aeronautica S.A.



Embraer ofrece su modelo Legacy 600, con capacidad para 13 personas, y comenzará en unos meses las entregas de las dos versiones del modelo más pequeño Phenom. Para 2013, Embraer ofrecerá otros tres modelos: Lineage 1000, Legacy 450 y Legacy 500, agregó. Al mismo tiempo, indicó que aumentarán las ventas de la división de aviones empresariales.



Toyota desarrolla vehículo híbrido

TOKIO / AP

Toyota desarrolló un nuevo vehículo híbrido impulsado por hidrógeno y electricidad, que puede viajar más del doble que el modelo anterior sin recargar, dijo el viernes la empresa.



La autonomía del nuevo modelo es de 830 kilómetros (516 millas) en comparación con 330 kilómetros (205 millas) del modelo anterior de Toyota, dijo el fabricante en una declaración.



El modelo FCHV-adv, que recibió el martes la aprobación del gobierno japonés, estará disponible en Japón para su alquiler a largo plazo este año, dijo la portavoz Kayo Doi, de Toyota Motor Corp. El precio y otros detalles no estaban disponibles, y los planes para el exterior todavía no estaban decididos, dijo.



Los modelos propulsados por células binarias de combustible no contaminan el ambiente, ya que se impulsan con la potencia de la reacción química cuando el hidrógeno almacenado en el tanque se combina con el oxígeno en el aire para producir agua.