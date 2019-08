FMI espera por ley que penalice robo de energía eléctrica

El Fondo Monetario Internacional, FMI, está a la espera de que las autoridades de gobierno le presenten el mecanismo por medio del cual se penalizará el robo de energía eléctrica, para destrabar la revisión del programa económico de Nicaragua, informó Humberto Arbulú, representante del organismo multilateral en el país.



El representante del Fondo dijo que en este momento el gobierno nicaragüense está estudiando si el fraude eléctrico se penalizará con el Código Penal, que entra en vigencia en unos días, o por una ley especial que está trabada en la Asamblea Nacional.



Explicó que cuando discutieron el tema con las autoridades nicaragüenses, éstas le manifestaron su preferencia por tener una ley especial, cuando aún no se había aprobado el Código Penal, pero que ahora, con la aprobación de este último, se abre otra posibilidad de resolver las pérdidas netas de energía a través del mismo, más unas regulaciones que tiene que hacer el Ministerio de Energía y Minas y el Instituto Nicaragüense de Energía, INE.



“No tenemos ninguna objeción a que sea una u otra, siempre que se cumpla con el objetivo de política”, expresó Arbulú.



El presidente del Banco Central de Nicaragua, Antenor Rosales, dijo que el Código era una opción para destrabar la revisión del programa económico ante el Directorio del FMI, por el retraso en la aprobación de la ley antifraude.



Pero recientemente Bayardo Arce, asesor económico del presidente Daniel Ortega, afirmó que él prefiere que se apruebe la ley antifraude, porque es más benévola que el Código Penal, porque este último va contra todos, mientras la primera beneficia a los más pobres.



Esta semana llegó al país una misión del Fondo, que se reunirá con el gobierno para analizar el cumplimiento del programa económico firmado entre ambas partes.





Declaraciones de Ortega por el lado positivo

Consultado sobre las declaraciones del presidente Daniel Ortega, sobre que el país saldría adelante con o sin el FMI, porque existe la solidaridad de “Hugo Chávez”, Arbulú tomó las declaraciones por el lado positivo, al señalar que “comparto la idea general de que Nicaragua puede sobrevivir con o sin FMI”.



“Si entiendo bien lo que dice el presidente Ortega, me parece que dice que Nicaragua tiene dos alternativas: ir hacia delante con el Fondo o hacerlo sin el Fondo. En ese caso lo interpreto como que hay una intención de ir hacia adelante con el FMI, en vista de que el Fondo no tiene o no ha tenido hasta ahora ninguna objeción a tener un acuerdo con el país”, dijo.



Arbulú afirmó que no se pone en el escenario de que Nicaragua no tenga un programa con el FMI, porque si ambas partes fueron capaces de ponerse de acuerdo en este programa, “no veo por qué no vamos a poder completar la primera revisión, porque éste fue un programa de las autoridades (de gobierno)”.



Agregó que el problema que existe es que surgieron algunos problemas con la implementación del programa, y por eso ha sido la demora, pero no hay nada intrínseco que pueda hacer pensar que no se puede concluir esta revisión.



Por su parte, el vicepresidente Jaime Morales Carazo, afirmó que lo que Ortega dijo sobre el FMI es una opinión del presidente, pero que siempre es bueno tener relaciones con todos los organismos internacionales.



“Creo que el FMI, además de representar una simbología con el aval para los financiamientos para países en desarrollo como el nuestro, contribuye de alguna forma a que se observen ciertas medidas de sanidad, cautela, precauciones, para mantener una macroeconomía sana, que es lo que se ha venido haciendo”, señaló.



Pero consideró que siempre los Estados pueden sobrevivir con Fondo o sin éste, y en ese caso está de acuerdo.



“No es lo deseable romper con nadie, ni hay el ánimo de eso. Son parte de las negociaciones que se traducen en manifestaciones que causan algunos ruidos”, puntualizó.