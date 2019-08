Nicaragua está ante un reto formidable

En vez de aprovechar los altos precios de los alimentos en el mercado internacional, Nicaragua podría ser golpeada fuertemente por las alzas, porque traemos del exterior la mayor parte de lo que consumimos, señaló la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social, Funides.



Al presentar el Informe de Coyuntura del segundo trimestre de 2008, el director ejecutivo del Funides, Mario Arana, aseguró que algo pasa en el sector agropecuario porque paradójicamente, mientras los productos agropecuarios repuntan con altos precios en el mercado internacional, la producción de granos básicos tiende a la baja, sobre todo en maíz y frijoles, debido al alto valor de los insumos.



El director ejecutivo del Funides dijo que la idea de que Nicaragua es un país exportador neto agropecuario es falsa, ya que eso está basado fundamentalmente en la venta de café, carne y azúcar.



“Somos importadores netos de alimentos; entonces hay que comenzar a valorar en su correcta ponderación qué implicaciones tiene para Nicaragua el hecho de que se esté dando esta alza en el precio de los alimentos”, subrayó.



El funcionario del Funides señaló que de hecho los altos precios de los alimentos nos golpearán, y eso se demuestra en el creciente precio de los principales granos básicos que los agricultores del país producen.



“El arroz ha sufrido un alza importante, pero también el frijol y el maíz amarillo. Somos importadores de eso y la harina también”, agregó.



Arana destacó que a este problema se suma el incremento del costo de los insumos para producir bienes agropecuarios, y por lo cual, se requiere que se establezcan políticas que permitan aprovechar las oportunidades que dimensionen adecuadamente los desafíos que esto representa.



“La salida fácil de que esto es una oportunidad para Nicaragua no es solamente eso; sí lo es, pero también representa grandes desafíos, además que la nación no reacciona tan rápido a las señales de precios por una serie de trabas estructurales que tiene el país”, apuntó.



Arana indicó que los altos precios de los alimentos impactan positivamente al sector rural, pero no a los consumidores de estos bienes; y se deben tener políticas dirigidas a los grupos más vulnerables, sobre todo del sector urbano, mejorando los programas de alimentación a través de las escuelas para tener un impacto positivo en los más pobres.





Producción no aumentará

Antonio Lacayo, Director Ejecutivo del Centro Empresarial Pellas, quien fue invitado a la presentación del Informe del Funides, consideró difícil aprovechar los altos precios de los alimentos, porque no producimos lo suficiente.



Agregó que por ejemplo, existe una buena oportunidad para exportar maíz, pero la producción de este grano no ha subido en los últimos tres años.



“Hay una gran oportunidad para exportar maíz, pero si no tenemos la suficiente cantidad para nuestro consumo, vamos a tener que traer el producto de afuera, que está carísimo. Entonces, en lugar de estar aprovechando estos precios altos para producir más y exportar, vamos a recibir el batacazo de las importaciones de esos productos a precios bien altos”, expresó.