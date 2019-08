Inflación llega casi a diez por ciento a mitad de año

La tasa de inflación (que mide el alza acelerada de los precios de los productos) al mes de mayo llegó al 9.43 por ciento, lo que confirma que el gobierno no logrará la meta de cerrar el año con un dígito en ese indicador, informó Antenor Rosales, Presidente del Banco Central de Nicaragua, BCN.



Al brindar ayer una conferencia sobre “La economía nicaragüense y los riesgos del entorno económico mundial”, el funcionario señaló que el rubro de alimentos y bebidas es el que continúa impactando en mayor porcentaje en el aumento de la inflación.



Dijo que al último día de mayo, los alimentos y bebidas significaron un porcentaje del 41.07 por ciento del total de la inflación acumulada, “por lo que podemos decir que la inflación de un dígito no será cumplida”.



En el programa económico firmado con el Fondo Monetario Internacional, FMI, el gobierno estableció una meta de inflación cuya tasa no llegaría al 10 por ciento al finalizar el año.



El presidente del BCN dijo que están trabajando con el Fondo los supuestos económicos que permitirían definir cuáles son los indicadores de la economía, que llevarán al país a cumplir con la meta de crecimiento de la economía nacional, ya que no se podrá cumplir con la meta de inflación.



Rosales señaló que esperan cerrar el año con una tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto (la producción total del país) del 4 por ciento.



Explicó que fundamentalmente llegar a ese crecimiento económico se logrará con el desarrollo del rubro agrícola y pecuario, principalmente por el precio del café y la producción de alimentos.



“Pensamos nosotros que pese a algunos pronósticos negativos de algunos amigos, vamos a tener un crecimiento del 4 por ciento; estamos discutiéndolo con el Fondo Monetario Internacional en este momento”, expresó.



Precisamente los economistas independientes estiman que por el nivel de inflación, el impacto de la crisis económica de Estados Unidos y otros factores, el crecimiento económico de Nicaragua no superará el 3 por ciento, mientras que otros lo proyectan aún menor a esa tasa.



El economista Néstor Avendaño considera que la inflación acumulada al cerrar 2008 será del 27 por ciento, superando considerablemente la del año pasado, que cerró en 16.88 por ciento.



Inversión pública será clave



El presidente del Banco Central considera que si se cumple con la ejecución del programa de inversión pública tal como está programado, se logrará un efecto clarísimo sobre el crecimiento económico.



Recordó que en ocasión de su intervención ante el Grupo de Apoyo Presupuestario, establecieron la premisa de que una de las condiciones del plan anti inflacionario era que se cumpliera con el plan de inversión pública.



Sin embargo, este factor también es criticado por los economistas independientes, quienes señalan un bajo nivel de ejecución de la inversión pública, lo que afecta la actividad económica.



Rosales explicó que lo que existe en el gobierno es que tienen que compaginar una serie de sistemas de información, para hacerla más fácil de utilizarla para ellos y para el público en general.



Dijo que el BCN tiene una posición oficial en su página web que determina la fecha y día en que se brindará determinada información, y no es el resultado de un capricho o criterio subjetivo.



Añadió que al tener todos los sistemas de información compaginados, se contará con datos básicos para determinar si se ejecutó lo programado o si existe sub ejecución en la inversión pública.



Entran nuevas monedas a circular



A partir del próximo lunes entrarán en circulación las nuevas monedas de 10 córdobas, lo que es parte de una emisión de varias denominaciones que el Banco Central de Nicaragua, BCN, había anunciado hace meses, que incluye por primera vez en la historia los billetes de 200 córdobas.



Antenor Rosales, Presidente de dicha institución, afirmó que la nueva serie de billetes incluye las denominaciones de 500, 200, 100, 50 y 20 córdobas. Asimismo, entrarán a circular las monedas de 10, 5, 1 y 50 centavos de córdoba.



El funcionario aseguró que no existe problema con el circulante, y que con la moneda de 10 córdobas están tratando de sustituir al billete de la misma denominación, porque aunque la primera es más costosa, por el rápido deterioro del billete, resulta más barata.