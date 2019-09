Breves económicas Jorge Eduardo Arellano

13 Junio 2008 |

8:36 p.m. |

END

Argentina prioriza trigo para América Latina

BUENOS AIRES / AFP

Argentina prioriza el abastecimiento a los países de América Latina en la reciente apertura de exportaciones de trigo dispuesta en el marco de un prolongado conflicto con los agricultores, anunció el viernes la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario.



El gobierno autorizó el miércoles la venta de poco más de un millón de toneladas de trigo, que serán embarcadas a Brasil, Bolivia, Venezuela, Ecuador y Cuba, precisó el organismo.



Se trata exactamente de un millón 9 mil 615 toneladas, y serán destinadas a Brasil 500 mil toneladas, Bolivia 230 mil, Venezuela 70 mil, Ecuador 30 mil, Cuba 12 mil y otros destinos 167.615 toneladas, indicó en un comunicado de prensa.



El Gobierno explicó que había liberado la exportación, luego de constatar que se han garantizado las millones de toneladas que demanda el comercio interno.



Solución a crisis de alimentos está en biotecnología

Washington / AFP

El subsecretario de Estado estadounidense, John Negroponte, llamó este viernes a los países a eliminar las barreras que dificultan el uso de biotecnología y otras innovaciones para aumentar la producción de alimentos.



“Debemos apuntar a las barreras políticas y comerciales que aumentan el precio de los alimentos, que impiden el acceso a la comida y a mejores tecnologías para producir comida”, afirmó.



“A largo plazo, creemos que la seguridad alimentaria provendrá de los avances en la ciencia y la tecnología, y la creación de un mercado global eficiente, tanto para los productos agrícolas como para las tecnologías de producción de alimentos”, agregó Negroponte.



“Herramientas de la biotecnología pueden ayudar a acelerar el desarrollo de cosechas con producciones más altas, un valor de nutrición más alto, una mejor resistencia a parásitos y enfermedades, y una resistencia más fuerte de los alimentos ante el cambio climático”, sostuvo.



Greenspan: “lo peor de la crisis EU ya pasó o está a punto de pasar”



México / AFP

Estados Unidos ya ha superado la reciente crisis económica o está a punto de hacerlo, con lo que es improbable que el país entre en una recesión severa, pronosticó este viernes Alan Greenspan, ex presidente de la Reserva Federal (FED).



“Lo peor ya pasó o está a punto de pasar, los mercados han manejado bien la crisis”, afirmó Greenspan en una videoconferencia desde Washington, ante el Foro Económico Latinoamericano que se celebró este viernes en Ciudad de México.



Advirtió sin embargo que, pese a que “se están reduciendo las probabilidades de una recesión severa, la recuperación es difícil”.



Quien supervisó durante 18 años la economía norteamericana restó responsabilidad a su sucesor Ben Bernanke en la previsión de la crisis, al señalar que “los reguladores no tenemos la capacidad de evaluar los riesgos, no se nos puede creer más que a los profesionales del área”.



Bancos centran atención en Wall Street

NUEVA YORK / AFP

Al tiempo que fue sorprendida por la aceleración de la inflación, la Bolsa de Nueva York también debería hacer frente la próxima semana a los primeros resultados trimestrales de los bancos estadounidenses, cuya gestión de la crisis se ha vuelto a poner en duda.



Las cifras de la inflación mostraron esta semana un aumento sobre los últimos meses, alimentada por los niveles históricos en los precios del crudo.



Los precios al consumo en Estados Unidos aumentaron más de lo previsto en mayo, al igual que los precios a la importación, en tanto la confianza de los consumidores cayó como no se veía desde hace 28 años.



Estas presiones inflacionarias incitaron por otro lado a varios miembros del Banco Central (FED), entre ellos su presidente Ben Bernanke, a contemplar la posibilidad de un alza en los tipos de interés, juzgada necesaria para controlar la inflación.



Dólar sube por aceleración de inflación en EU

NUEVA YORK / AFP

El dólar prosiguió su ascenso frente al euro este viernes en el mercado neoyorquino, sostenido por una aceleración de la inflación en los Estados Unidos que presagia un alza de tasas, en tanto los inversionistas esperan que los ministros de Finanzas del G8 se declaren el fin de semana por un dólar fuerte. Hacia las 21H00 GMT, un euro valía 1.5384 dólares, contra 1.5435 del jueves hacia la misma hora.