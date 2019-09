¿Es ya Nicaragua un país de renta media?

Pese a que Nicaragua es calificada por la cooperación internacional como una nación con renta media, el país continúa requiriendo ayuda por ser aún una nación altamente endeudada, lo cual se constataría si a los débitos externos se le agrega el peso enorme de la deuda interna originada tanto en los Certificados Negociables de Inversión, deuda bancaria, como en los bonos de indemnización.



El año pasado Suecia anunció la reducción de la ayuda a Nicaragua; en abril del presente año lo hizo Alemania, después el Reino Unido y finalmente Finlandia, países que forman parte del Grupo de Apoyo Presupuestario y los cuales desembolsaban el 30 por ciento de la cooperación europea.



Sólo Suecia anunció el retiro total de su colaboración que en 2007 fue de 43.1 millones de dólares, concentrada sobre todo en gobernabilidad, agricultura y salud.



Al respecto el economista Sergio Santamaría, Director del Centro de Investigación y Asesoría Socioeconómica (Cinase), dijo que desde 2006 Nicaragua alcanzó un ingreso per cápita de más de un mil dólares, lo que llevó a la cooperación internacional a medir el país con otros parámetros.



Esos otros parámetros designan a Nicaragua como una nación de renta intermedia, lo cual significa que la nación ya no está altamente endeudada con la comunidad internacional, por lo tanto los criterios de cooperación cambian y la comunidad internacional emigra hacia otras naciones más empobrecidas, calificadas como de renta baja.



Es decir, que Nicaragua pasa la norma de ayuda a naciones empobrecidas y altamente endeudadas, lo cual, según los parámetros internacionales, dejó de ser al serle condonada la mayor parte de su deuda externa.



Al serle condonada parte importante de esa deuda, el per cápita de Nicaragua se elevó y se supuso un país con débitos autosostenibles, por lo tanto parte de la ayuda internacional pasa hacia naciones africanas muy empobrecidas y severamente endeudadas.



Tras la condonación, el coeficiente de la deuda externa representaba el 51 por ciento del producto interno bruto del país; sin embargo, si se le agrega los niveles de endeudamiento interno, la deuda llega a representar hasta un 67 por ciento del valor de todo lo que produce la nación en un año. La deuda interna es de un mil 100 millones de dólares aproximadamente, en Cenis y bonos de indemnización.



De acuerdo a parámetros internacionales, el economista dijo que un país tiene una deuda externa sostenible cuando se le compara con el valor del PIB nacional, y eso representa menos del 40 por ciento.



Por otra parte, un condicionante para que llegue la ayuda es que se hagan proyectos de inversión de alta rentabilidad, pero para que haya alta rentabilidad debe haber infraestructura adecuada para que los costos de producción sean menores, que haya energía eléctrica más barata y una población más calificada.