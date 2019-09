Breves económicas Jorge Eduardo Arellano

16 Junio 2008

3:53 p.m. |

SELA convoca una reunión en Caracas

Caracas / AFP

El Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe (SELA), se reunirá el viernes en Caracas para debatir sobre desarrollo y deuda externa, antes de la reunión de alto nivel de la ONU sobre la financiación para el desarrollo que se realizará en Doha a fines de 2008.



Delegados de los 26 países miembros del SELA y representantes de organismos regionales y multilaterales, revisarán el cumplimiento de los compromisos del Consenso de Monterrey, “asumidos por la comunidad internacional en relación con el financiamiento para el desarrollo”, indicó el organismo en un comunicado.



Esta revisión se hará sobre la base del documento “El Consenso de Monterrey seis años después y la financiación al desarrollo en América Latina y el Caribe”, elaborado por la Secretaría Permanente del SELA, y pretende contribuir “a la conformación de una posición común de la región” para la reunión de Doha.



El SELA, única institución regional al margen de Estados Unidos, opera como organismo foro y de concertación, dotado de una oficina técnica para acordar posiciones comunes e impulsar la cooperación y la promoción económica y social conjunta de la región. Fue creado en 1975 por iniciativa de Venezuela y México.



Control de la inflación es prioritario, dice Lula

SAO PAULO / AFP

La coyuntura económica requiere de cuidados especiales para no comprometer avances conseguidos en las últimas décadas, y por ello el control de la inflación es una prioridad para el gobierno, aseguró este lunes el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva.



“En momentos como el actual es preciso de mucho cuidado para enfrentar los problemas de corto plazo sin comprometer las conquistas de largo plazo que hemos construido. Por ello, el control de la inflación seguirá siendo una prioridad”, dijo Lula en discurso ante la Bolsa de Mercaderías y Futuros (BMF).



El mandatario recibió este lunes un homenaje en la BMF por la obtención brasileña del grado inversor, aunque Lula aprovechó su discurso de agradecimiento para enviar un mensaje de tranquilidad ante indicadores inflacionarios que encienden la luz de alerta.



El pasado miércoles, el oficial Instituto de Geografía y Estadística (IBGE), informó que la inflación había cerrado el mes de mayo en alza de 0.79%, para acumular un total de 2.88% en el año y de 5.58% en los últimos doce meses. La meta inflacionaria oficial del gobierno para 2008 es de 4.5%.



Gobierno venezolano evalúa precios de la carne

Caracas / AFP

El gobierno venezolano evalúa con los productores una reducción del precio de la carne, luego que la semana pasada se anunció una serie de medidas para reimpulsar la economía de este país petrolero.



Los productores de la carne “tienen que presentar una nueva estructura de costos, porque el impuesto a las transacciones financieras ya no participa”, dijo este lunes el ministro de Alimentación, Félix Osorio.



El impuesto a las transacciones financieras, con una tasa de 1.5%, fue introducido el pasado mes de noviembre y quedó eliminado la semana pasada, al considerar el gobierno que se trata de un tributo “regresivo” que influyó en un aumento de la inflación.



Venezuela, con la inflación más alta de la región, cerró 2007 con un índice de 22.5% y desde enero ha acumulado 12.4%. En el último año, el aumento en el precio de los alimentos en Caracas ha sido de 47.3%, según cifras del Banco Central.



Wall Street con resultados dispares

NUEVA YORK / AFP.- La Bolsa de Nueva York terminó dispar este lunes, indecisa ante los altibajos de la cotización del petróleo: el Dow Jones perdió 0.31%, pero el Nasdaq ganó 0.83%.



El Dow Jones Industrial Average (DJIA) retrocedió 38.27 puntos a 12.27 unidades, mientras el índice de alto componente tecnológico Nasdaq avanzó 20.28 puntos a 2.47 unidades, según cifras definitivas de cierre. El índice Standard and Poor's 500, más amplio y en consecuencia más representativo, se mantuvo estable (+0.01%, ó +0.11 punto) a 1.36 puntos.



“El petróleo continúa teniendo un impacto sobre el mercado: estuvo en alza de más de cuatro dólares antes de bajar”, comentó Todd Leone, analista de Cowen&Co.



En efecto, en un contexto en el que todo riesgo de inflación fragiliza más al mercado bursátil, los inversores habían reaccionado negativamente al nuevo récord del oro negro, que alcanzó 139.89 dólares el barril en Nueva York.



Euro se recupera tras inflación récord en la Eurozona

Londres / AFP

El euro se recuperó el lunes frente al dólar, tras la publicación de una inflación récord de la Eurozona en mayo y un índice de actividad estadounidense en baja, luego que la presión del G8 a favor de un dólar fuerte no alcanzara para sostener al billete verde.



Hacia las 16H00 GMT, el euro se recuperaba y se cotizaba a 1.5471 dólares contra 1.5384 dólares el viernes a las 21H00 GMT, tras haber alcanzado un máximo a 1.5518 dólares a inicios de la tarde.



La moneda europea se cotizaba también al alza frente al yen, a 167.40 yenes contra 166.38 el viernes. El billete verde perdía terreno frente a la moneda nipona a 108.23 yenes por un dólar, contra 108.15 el viernes.



Lehman Brothers busca tranquilizar al mercado

NUEVA YORK / AFP

El banco de negocios estadounidense, Lehman Brothers, buscó el lunes tranquilizar al mercado asegurando que en estos días adoptó todas las medidas necesarias para recuperarse, entre depreciaciones, aumento de capital y cambios en la dirección, aunque mantiene a su presidente.



Richard Fuld, Presidente de la institución, describió el lunes una crisis bajo control, después que el menor de los bancos de inversiones de Wall Street fuera objeto de incesantes especulaciones sobre su adquisición debido a dificultades financieras.



Asumiendo la “responsabilidad” por la primera pérdida del banco desde su entrada en Bolsa en 1994 (-2,800 millones de dólares), Fuld, que está en Lehman desde 1969, descartó toda posibilidad de dejar el cargo, cuando muchos de sus homólogos de Wall Street ya fueron despedidos por resultados similares.



“En muchos puntos no hemos alcanzado nuestros objetivos durante este ciclo. Eso es de mi responsabilidad. Hemos decidido muchos cambios y hoy es de mi responsabilidad que los hagamos efectivos”, explicó, claramente molesto, en una conferencia telefónica sobre los resultados económicos del trimestre.