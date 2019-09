Falta de tecnología afecta desarrollo del agro nicaragüense

La falta de suficiente semilla certificada y los altos precios de los insumos están impidiendo el agresivo crecimiento de la producción alimentaria, a como lo exige la actual demanda internacional de alimentos, cuyos precios están creciendo sumamente rápido, lo que constituye de alguna manera una excelente oportunidad para una nación con gran potencial productivo.



La situación fue reconocida por el ministro Agropecuario y Forestal, Ariel Bucardo, señalando sin embargo, que a nivel oficial están haciendo esfuerzos con pocos recursos para hacer crecer la producción nacional de alimentos.



El ministro Bucardo hizo un comentario al respecto en tanto hacía una exposición ante los miembros de la Comisión Económica de la Asamblea Nacional, sobre la marcha de los programas de siembras en el sector agropecuario.



Recordó el ministro que de toda la semilla que se requiere anualmente para la siembra de granos básicos, sólo el 22 por ciento es certificada, por lo tanto es lo único que puede asegurar una mejor y mayor producción, con mayor aprovechamiento de las condiciones de suelos y de fertilización que se hagan.



De acuerdo al funcionario, el Ministerio a su cargo quiere interesar a agricultores a producir semilla para siembras, a fin de elevar la oferta de este producto a nivel nacional, y que la productividad del agro se pueda elevar rápidamente.



Si no hay semilla certificada la producción agroalimentaria no puede crecer agresivamente, insistió el ministro, añadiendo que el cultivo de semilla es un eje central para el desarrollo agrícola del país.



A manera de ejemplo señaló que prácticamente no hay semilla certificada de soya, por lo cual no se pueden aprovechar los buenos precios que tiene ese producto en el mercado mundial.



Recordó que en maíz y frijol hay productores de semilla certificada que están produciendo y vendiéndolo al Estado para los programas de apoyo a los pequeños productores, pero esa producción es aún insuficiente para llenar las necesidades de siembra.



Por otro lado, destacó que con fondos del Bandes, del Fondo Nicaragüense de Inversiones, del Instituto de Desarrollo Rural y del Fondo de Crédito Rural, se está destinando financiamiento para que los ganaderos puedan retener vientres, o sea, que no vendan las vaquillas al matadero mientras estén en período reproductivo.





Oportunidad

Bucardo señaló que los altos precios de los alimentos en el mundo constituyen una oportunidad para los productores y para hacer crecer la economía, por lo que asegura que el Ministerio que dirige ha priorizado cinco rubros básicos: los frijoles, el arroz, el maíz, el sorgo y la leche.



Respecto del maíz, dijo que la meta es cultivar un área de 560 mil manzanas en los tres períodos de siembra, elevándose un poco por encima de lo cultivado en el año agrícola 2006-2007, cuando fueron sembradas un total de 525 mil manzanas de maíz.



Bucardo aseguró que del área planeada para maíz se sacarán 13 millones de quintales, y el consumo nacional de este alimento está calculado en unos ocho millones de quintales, por lo cual dijo que se está buscando cómo incentivar inversiones que le den valor al superávit maicero.



Por otra parte, en arroz de riego y secano, dijo que de la producción para el corriente año agrícola se calcula una producción de 3.8 millones de quintales.



Aseguró que el año pasado la producción fue de 2.5 millones de quintales del alimento blanco aproximadamente, pero se planea sacar un millón de quintales más, sembrando 10 mil manzanas adicionales con empresarios guatemaltecos.



En materia de frijol dijo que el año pasado fueron exportados un millón 167 mil quintales, principalmente de la producción de apante, pero esa cifra puede crecer dado que el principal abastecedor de ese alimento en América Central es Nicaragua, a donde vienen empresarios costarricenses, salvadoreños y guatemaltecos para buscar ese producto.



Bucardo señaló que quieren elevar la producción de frijol, de 330 mil manzanas a 395 mil este año, además de elevar la producción de frijol negro para exportarlo hacia Centroamérica, México y Venezuela.



En materia láctea manifestó que el año pasado fueron producidos 165 millones de galones de leche, y esperan que este año la producción se llegue a 188 millones de galones, elevando la productividad del ganado local, que apenas produce alrededor de 2.5 litros de leche por vaca.