Breves económicas Jorge Eduardo Arellano

17 Junio 2008 |

5:01 p.m. |

Banco Central chino advierte contra caída del dólar

Washington / AFP

El gobernador del Banco Central de China, Zhou Xiao Chuan, advirtió este martes que la caída del dólar está haciendo subir los precios del petróleo y otras materias primas, alentando la inflación y afectando a las naciones en desarrollo.



“Un dólar débil inevitablemente resultará en el aumento de las materias primas, incluido el petróleo, y los precios de esas ‘commodities’ subirán marcadamente”, advirtió Zhou a los periodistas, luego de reunirse con el presidente de la Reserva Federal, Ben Bernanke, y el secretario del Tesoro, Henry Paulson, en las conversaciones de alto nivel sostenidas en Annapolis, Maryland, al este de Washington.



El responsable chino dijo también que los incrementos de precios de las materias primas también causan “presiones alcistas” sobre la divisa china, que a su vez “incrementarán la inflación”. “Muchos países en desarrollo ya sienten los efectos”, dijo.



El dólar continúa cayendo pese a los aparentes intentos de Washington de sostener la divisa, así como de mantener bajo control la inflación y limitar la necesidad de aumentar las tasas de interés, que podrían afectar el crecimiento económico.



Banco Central Europeo en alerta alto sobre la inflación

LUXEMBURGO / AFP

El Banco Central Europeo (BCE) se encuentra en “estado de alerta alto” sobre la inflación, y sigue “muy atentamente” la evolución de los precios de la energía y los productos alimentarios, afirmó el martes el gobernador del Banco Central de Luxemburgo, Yves Mersch.



“Teniendo en cuenta la situación actual, estamos en un estado de alerta alto”, declaró, al presentar el informe del Banco Central de Luxemburgo.



El consejo de los gobernadores de la BCE actuará “de manera decidida y en tiempo oportuno, para impedir los efectos de la segunda vuelta (la repercusión del alza de los precios de consumo sobre el conjunto de la economía NDLR) y evitar que los riesgos que pesan sobre la estabilidad de los precios a medio término se hagan realidad”, agregó.



“El consejo de los gobernadores de la BCE constató una nueva agravación de los riesgos que pesan sobre los precios a mediano plazo”, añadió, estimando que la inflación “debería permanecer a un nivel mucho más alto y durante un período mucho mayor a lo previsto”.



Hacen falta 30 mil millones U$ anuales contra crisis alimentaria, según FAO

Manama / AFP

El mundo debe invertir 30 mil millones de dólares anuales hasta 2050 en la agricultura para hacer frente a la crisis alimentaria, declaró el martes en Manama el director general de la ONU para la Alimentación y la Agricultura (FAO), Jacques Diouf.



“Es la suma estimada por la Cumbre de la FAO celebrada en Roma del 3 al 5 de junio para hacer frente a la crisis alimentaria en el mundo”, explicó Diouf durante una conferencia de prensa. Diouf dijo hallarse en Bahréin para “atraer la atención de los dirigentes del mundo sobre la necesidad de invertir en agricultura”.



“Hemos descubierto que no se ha invertido lo suficiente en este sector desde hace tiempo (...) pese a que la población mundial no ha parado de aumentar para alcanzar las 6 mil millones de almas”, agregó.



EU hace llamado a China para abrir más sus mercados

Anápolis / AFP

El secretario del Tesoro estadounidense, Henry Paulson, instó este martes a China a tomar más medidas para abrir sus mercados, en momentos en que ambos países inician su “diálogo económico estratégico” cerca de Washington.



Paulson subrayó en la apertura del encuentro de dos días en Annapolis (Maryland, este), que las dificultades económicas que enfrentan ambos países no deberían engrendrar restricciones sobre los intercambios comerciales o las inversiones.



“Al tiempo que enfrentamos los desafíos actuales, debemos también concentrarnos sobre los fundamentos a largo plazo que constituyen la base de un crecimiento durable en nuestros dos países”, afirmó.



“Durante estos dos días subrayaré que el libre comercio, la competencia y economías abiertas son esenciales. La apertura del comercio crea empleos y oportunidades para que la gente pueda salir de la pobreza, y son necesarios para el crecimiento y la estabilidad tanto en China como en Estados Unidos”, reiteró.



Gobernabilidad en dificultades en Argentina

BUENOS AIRES / AFP

El malhumor social, la progresiva parálisis económica y la polarización política causados por la confrontación entre la presidenta Cristina Kirchner y millares de agricultores por un alza de impuestos, ha puesto en riesgo la gobernabilidad en Argentina, según analistas.



Rosendo Franga, Director del Centro de Estudios Nueva Mayoría, atribuyó el debilitamiento del poder de Kirchner a lo que consideró un excesivo presidencialismo en el sistema institucional argentino, lo que deteriora al gobierno ante un escenario de polarización política como el actual.



“En el sistema hiperpresidencialista en que ha entrado Argentina, el deterioro del Poder Ejecutivo puede poner en riesgo la gobernabilidad”, dijo. Fraga agregó que en Argentina “el presidente es todo, y cuando se torna débil, el poder político suele derrumbarse”.



Según el analista, el mayor error del gobierno frente al prolongado “lock out” agrario que elevó la tensión política, fue desoír los llamados a un diálogo conciliador de sectores como la Iglesia Católica, el culto mayoritario, entre otros.



Dólar vuelve a bajar frente al euro

Londres / AFP

El dólar retrocedía el martes en el mercado de cambios, a pesar de la publicación de cifras que señalan una nueva aceleración de la inflación en Estados Unidos, y tras la difusión de indicadores que confirman la desaceleración del crecimiento estadounidense.



Hacia las 16H00 GMT, un euro valía 1.5511 dólares, contra 1.5477 el lunes a las 21H00 GMT. La onza de oro se cotizaba a 881.50 dólares en el fixing de la tarde, contra 888.25 dólares la víspera a la misma hora.