FMI: cooperación oficial debe ser transparente

Luis Cubeddu, Jefe de la misión del Fondo Monetario Internacional que se encuentra en Nicaragua, dijo que se le debe dar transparencia a la cooperación venezolana, dado que la colaboración oficial o privada que recibe el país tiene un impacto macroeconómico, y por lo tanto debe reflejarse en la balanza de pagos.



De acuerdo a Cubeddu, cuyas declaraciones fueron dadas a conocer tras una reunión que sostuvo con el vicepresidente de la República, Jaime Morales Carazo, dijo que es necesario darle transparencia a la colaboración de Venezuela, y no sólo a esa, porque se hace necesario evaluar cuál es el impacto que tiene en la economía nacional.



Cubeddu destacó que toda colaboración oficial tiene también un impacto en las cuentas fiscales, al tiempo que reconoció que Nicaragua está cumpliendo los compromisos establecidos con el Fondo Monetario Internacional (FMI).



En cuanto a las metas cuantitativas del programa de 2007, se cumplieron de una manera adecuada y correcta. “Se mantienen en forma prudente la política fiscal monetaria y un buen nivel de reservas internacionales, de acuerdo a la información que poseemos”, dijo el funcionario del FMI.



Después de casi una hora de reunión con el vicepresidente Morales Carazo, el señor Cubeddu expresó que la misión que partirá de Nicaragua este viernes próximo, tras casi 15 días de estancia en el país, emitirá un comunicado en “donde vamos a expresar los logros en este proceso de discusión y negociación”.



“Ese desempeño es importante destacar como positivo. Seguimos discutiendo con las autoridades lo que son las políticas para el resto de 2008, también los grandes rasgos para 2009”, expresó Cubeddu, añadiendo que la intención es seguir estas discusiones hasta el viernes y, “en ese entonces podremos comunicar los logros durante nuestra visita”.





Destaca acuerdo

sobre Cenis

Cubeddu aseguró que las negociaciones marchan con bastante progreso. “Creo que es importante destacar el hecho de que se ha aprobado en la Asamblea Nacional la Ley Antifraude, lo que es una parte importante de la estrategia del sector energético, una manera de reducir las pérdidas y fortalecer las finanzas de dicho sector”.



Confirmó que se llegó a un acuerdo entre el Banco Central y el Banpro para obtener una solución al tema de los Cenis, “lo que es un paso importante al tratar de conseguir una solución duradera a este tema, y así asegurar que el sistema financiero se mantenga estable”.



A preguntas de END, el jefe de la misión del FMI aseguró que no lleva ninguna preocupación de que el titular del INSS, Roberto López, haya hecho préstamos a empresas privadas vinculadas al partido de gobierno para la construcción de viviendas que serán usufructuadas por personas vinculadas al partido gobernante.



“Lo importante para nosotros es que se salvaguarden los pensionados futuros, y asegurar que las inversiones que se hagan sean de bajo riesgo y que puedan asegurar que los futuros pensionados vayan a recibir sus beneficios”, dijo.



Reconoció que es importante para el programa con el FMI, fortalecer las instituciones económicas del Estado como el Banco Central, y los controles y gestiones de gastos del gobierno. En ese sentido la agenda complementaria del programa incluye reformas que van a fortalecer esas instituciones.



En torno a los desembolsos del FMI hacia el país, dijo: “Todavía no hemos terminado las negociaciones, porque estaremos discutiendo con las autoridades hasta este viernes. La intención es de evaluar ese progreso y “después tomaremos una decisión de cómo seguir hacia delante; creo que es prematuro dar fechas de aprobación del Directorio de esta primera revisión”.



Por otra parte, dijo que el FMI va a entregar 113 millones de dólares, y con la primera revisión que hace la misión se espera el primer desembolso de unos 39 millones de dólares. El gobierno ha solicitado una ampliación del 5% tomando en cuentas los efectos provocados el año pasado por el huracán Félix, por lo que podría darse una adicional de 10 millones de dólares.