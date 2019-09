El crudo sube ante violencia en Nigeria

Los precios del crudo para entrega a término subieron el jueves ante la noticia de que un grupo guerrillero nigeriano atacó un yacimiento marino, lo que desató temores de una interrupción en el suministro de la nación que más petróleo produce en Africa.



El crudo liviano de bajo contenido sulfuroso para entrega en julio subió 16 centavos a 136,84 dólares el barril en la contratación electrónica de la bolsa de materias primas de Nueva York al mediar la jornada en Europa. El contrato cerró el miércoles con alza de 2,67 dólares a 136,68 dólares el barril.



Un líder del Movimiento para la Emancipación del delta del Níger dijo a The Associated Press que los guerrilleros viajaron en embarcaciones livianas en medio de una mar gruesa para atacar el yacimiento de Bonga, situado a más de 100 kilómetros (65 millas) de la costa. Empero, no pudieron acceder al centro de computación que pensaban destruir.



Un vocero de la Royal Dutch Shell confirmó el ataque. Agregó que la producción de ese yacimiento ha sido interrumpida, aunque normalmente produce unos 200.000 barriles de crudo diarios.



Mientras tanto, los inversionistas ponderan si la promesa de un aumento extractor formulada por Arabia Saudí, el mayor productor del mundo, será suficiente para satisfacer la demanda global. Los saudíes planean un encuentro de naciones productoras y consumidoras para el domingo en Jeda, para estudiar la forma de contener el galope desenfrenado de los precios.



El fin de semana, Arabia Saudí informó al secretario general de la ONU Ban Ki-moon que aumentará su producción en 200.000 barriles diarios, un 2%, de junio a julio. En mayo, el reino incrementó su bombeo en 300.000 barriles diarios.



En otras cotizaciones del mercado Nymex, la gasolina para entrega a término y el combustible de calefacción apenas variaron, cotizándose a 3,4707 dólares y 3,8653 dólares el galón (3,79 litros). El gas natural para entrega a término subió más de 8 centavos a 13,294 dólares los 1.000 metros cúbicos.



En Londres, la mezcla Brent del Mar del Norte para entrega a término bajó 4 centavos a 136,40 dólares el barril en el mercado ICE.