Upanic reacciona a declaraciones del gobierno

El presidente de Unión de Productores Agrícolas de Nicaragua, Upanic, reaccionó a las declaraciones del Ministro de Agricultura referente a la urea venezolana que será vendida a precio de mercado y no preferencial.



El sector productivo podrá obtener mejores rendimiento en las cosechas después de este duro golpe a los costos de producción.



Para Juan Álvaro Munguía, directivo de los productores agrícolas, la tardanza en la entrega de fertilizantes, como la urea y el hecho que el primer lote de siete mil 600 toneladas la venderán a precio de mercado. Tendrá efectos negativos en la cosecha de primera y por tanto no ven manera, que a corto plazo el precio de los alimentos baje.



El Magfor y el IDR volvieron a prometer que finalmente van a distribuir la urea este fin de semana, por quintal el productor lo comprará a 600 córdobas.



UPANIC cuestiona que las acciones del Gobierno sean tardadas para estimular mayor producción agrícola, sobretodo cuando se debería aprovechar la demanda nacional y de exportar granos básicos. Reclaman que al no concretarse el Banco de Fomento, se tomen opciones para facilitar los créditos.



Las proyecciones del Magfor es que el ciclo agrícola este año supere, por ejemplo, en el fríjol los 5 millones de quintales.