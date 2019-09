Falta de competitividad está afectando a Nicaragua

Los altos niveles de inflación y la reducción del crecimiento económico que están afectando a Nicaragua, revelan que el país tiene que hacer grandes esfuerzos para ser más competitivo y poder a su vez enfrentar los desajustes externos.



Definitivamente la inflación, calculada oficialmente para todo el año en casi un 17 por ciento, y por economistas independientes en un 27 por ciento, destaca la preocupación por la afectación que la crisis internacional está provocando en naciones con economías sumamente débiles como la nicaragüense.



Al respecto el economista René Vallecillo sostiene que lo más urgente es lograr que el país sea más productivo, más competitivo; pero eso, agrega, conlleva una serie de acciones para elevar la productividad agropecuaria e industrial.



En segundo, que seamos un país más diversificado, no podemos depender sólo de un tipo de energía, no solamente de las zonas francas, sino que debemos desarrollar los productos agropecuarios y darle valor agregado, transformándolos.



El economista señala que hay que incentivar la producción de energía de distintas fuentes, pero también se requiere diversificar los mercados para poder reducir el impacto de los desajustes externos que ya están golpeando al país.



Recordó Vallecillo que el mayor mercado de Nicaragua es Estados Unidos, nación que se encuentra en una clara desaceleración económica y la cual podría entrar en recesión. En ese sentido, a la economía nicaragüense no le conviene sufrir en forma muy severa los impactos de los problemas que está enfrentando el país del norte.



El estudioso de la economía nicaragüense y experto en temas fiscales, expresó que las exportaciones mayores de Nicaragua se centran en pocos productos; hay una infraestructura poco productiva y poco eficiente, además la nación depende en un alto grado de la generación eléctrica con petróleo, lo cual vuelve más vulnerable al país.



Producir casi todo



Aseguró el economista que mientras mayor capacidad productiva y eficiencia tenga el país, tendrá mayores posibilidades de soportar los aumentos de costos de una mejor manera, al tiempo que dijo que Nicaragua no debería estar importando productos agrícolas si el país tiene tierras ricas para producir casi todo lo que necesitamos y exportarlo al mercado mundial.



Señaló que eso se está demostrando con la producción y las exportaciones de frijol, carne, productos lácteos, azúcar y maní, entre otros; pero se necesita salir de la dependencia de los hidrocarburos para que el país sea menos vulnerable a los vaivenes de la economía mundial.



Sin embargo, cada día el país está importando más petróleo, el cual, por estar sumamente caro, está importando inflación hacia el país, que internamente superará los dos dígitos posiblemente al finalizar junio.



El Banco Central afirma que la inflación acumulada a mayo de 2008 es del 9.43 por ciento, lo que ya roza con el límite autoimpuesto para todo el año 2008 en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que era del 9.8% , calculando un barril de petróleo a un precio promedio de setenta dólares.



La inflación de 2007 cerró en 16.88 por ciento, y todo hace suponer que volverá a ocurrir por segundo año seguido, lo que tiene preocupados a los distintos agentes económicos que lo perciben, en opinión del también economista Adolfo Acevedo, como un problema nacional muy grave.