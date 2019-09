Breves económicas Jorge Eduardo Arellano

19 Junio 2008 |

7:27 p.m. |

END

Economía EU sigue débil

NUEVA YORK / AP

Un indicador clave de la actividad en Estados Unidos que busca pronosticar las tendencias económicas de tres a seis meses tuvo un alza ligera por segundo mes consecutivo, en otra señal de que el aumento en los precios de combustibles y alimentos, un estrechamiento del crédito y un deprimido mercado de vivienda siguen ahogando la economía.



El grupo de investigación privado sin fines de lucro The Conference Board, con sede en Nueva York, difundió el jueves su Índice Compuesto de Indicadores Económicos Fundamentales, que mostró un alza de 0.1% en mayo. La cifra cumplió exactamente con las expectativas de los economistas encuestados por Thomson/IFR.



El avance del índice se sumó al avance de 0.1% en abril, y al estancamiento registrado en marzo por el mismo barómetro de la actividad económica a corto plazo. El índice se basa en el comportamiento esperado de 10 componentes, incluyendo los precios de las acciones, permisos de construcción y reclamos iniciales de beneficios por desempleo.



“La economía está muy débil mientras se acerca el verano, con las cuentas por gasolina y otros energéticos posiblemente subiendo aún más”, afirmó Ken Goldstein, un economista de The Conference Board.



UE se enfoca en altos precios de crudo y alimentos

BRUSELAS / AP

Los líderes de la Unión Europea iniciaron el jueves una reunión cumbre e hicieron temporalmente a un lado la turbulencia política que detonó el rechazo irlandés a un tratado de reforma del bloque de naciones, enfocándose en cambio en algo que muchos europeos resienten en sus bolsillos: los precios crecientes de los alimentos y los combustibles.



Como si los líderes necesitaran recordar que la ciudadanía quizás está más preocupada por la carestía que por el tratado de la UE, cientos de agricultores de Bélgica, taxistas y camioneros, sitiaron la sede del organismo europeo en vísperas de la cumbre.



Los manifestantes lograron detener la marcha de gran parte de Bruselas, en la más reciente de una ola de protestas en Europa por los altos precios de los combustibles y la inflación más alta en una década.



“Nuestra primera preocupación es la situación económica en Europa”, dijo el presidente de la Comisión Europea, Manuel Barroso. “Los precios del petróleo, los precios de los alimentos: eso es lo que vamos a discutir”.



EU y China cooperarán en ambiente y energéticos

WASHINGTON / AP

EU y China acordaron iniciar las negociaciones de un tratado de inversión, que podría atraer mayores oportunidades para las compañías estadounidenses en el vasto mercado chino.



Al concluir una serie de reuniones sobre temas económicos, los dos países prometieron una mayor cooperación para atacar la escasez de energéticos y la contaminación global.



La decisión de lograr un tratado de inversión con China ofrece la posibilidad de retirar un gran número de obstáculos que las compañías estadounidenses enfrentan al intentar establecer negocios en el país asiático.



El secretario del Tesoro, Henry Paulson, anunció los acuerdos el miércoles, y dijo creer que la iniciativa podría crear un “progreso significativo” en dos prioridades compartidas entre ambas naciones.



Noveno día de protestas por desabastecimiento en Perú

LIMA / AP

El desabastecimiento de alimentos y combustibles en el departamento de Tacna se agravaba el miércoles por el bloqueo de la carretera Panamericana en el sur del país, que llegó a su noveno día.



Cientos de habitantes de la ciudad Tacna se movilizaron el miércoles por las calles para exigir el despeje de la carretera, bloqueada por pobladores del vecino departamento de Moquegua, quienes protestan por considerar que su región recibe injustamente menos recursos del canon minero con respecto de Tacna.



“A pesar de los esfuerzos del gobierno central, hay desabastecimiento de combustibles como el petróleo, además del gas y la harina. Esperamos que se actúe rápido porque Tacna ya no puede más”, dijo el alcalde Luis Torres.



Wall Street abre con baja moderada

NUEVA YORK / AP

Las acciones retrocedían de forma moderada el jueves por la mañana luego de que un reporte de producción industrial regional indicó que hay una demanda lenta y que los precios están aumentando.



La lectura de producción industrial de la Reserva Federal de Filadelfia pesó en el ánimo de los inversionistas, al alimentar sus temores de que baje la demanda y de que el aumento en los precios de materias primas, como el crudo, están afectando a ciertos negocios.



En el intercambio bursátil por la mañana, el índice industrial Dow Jones bajaba 39.25 puntos (0.33%) a 11.98. El Dow también estuvo temporalmente por debajo de la marca sicológica de las 12 mil unidades durante la jornada del miércoles, por primera vez desde mediados de marzo.



Los indicadores más amplios del mercado también retrocedían. El índice Standard & Poor’s bajaba 5.80 puntos (0.43%) a 1.33 unidades, mientras el índice compuesto Nasdaq bajaba 16.63 puntos (0.68%) a 2.41.



Chávez enviará petróleo a Paraguay

CARACAS (AP).- El presidente Hugo Chávez, ante el mandatario electo paraguayo Fernando Lugo, anunció el jueves que enviará petróleo a Paraguay como parte de un mecanismo de cooperación energética que mantiene su gobierno en la región.



“Vamos a mandarle petróleo al Paraguay. No le faltará, con el favor de Dios, derivados del petróleo al Paraguay”, dijo Chávez durante un acto con simpatizantes en un teatro capitalino donde estuvo presente Lugo, de visita en Venezuela.



El gobernante no precisó cuánto petróleo será enviado al país suramericano, ni la fecha en la que se iniciarán las exportaciones.



Chávez reconoció que Paraguay tiene “algunos problemas” para hacerle llegar el crudo, debido a que el país suramericano no tiene acceso directo al mar, pero sostuvo que “allá llegaremos nosotros con el petróleo venezolano para ayudar al pueblo paraguayo”.