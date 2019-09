Utilidades se les achican a los avicultores

Los altos costos de los insumos tienen preocupado al sector avícola, porque cada vez son menores los márgenes de ganancia y al menos uno o dos pequeños productores desaparecen cada mes, informó Alfonso Valerio, Presidente de la Asociación de Pequeños y Medianos Productores Avícolas de Nicaragua, Apemepan.



El productor aseguró que pese a los altos costos de operación, los precios de los productos avícolas se mantienen sin alteraciones, pero que la situación es “terrible” para este sector.



Recordó que hace año y medio el quintal de alimento balanceado para aves costaba 200 córdobas, pero ahora el mismo producto cuesta 440 córdobas, lo que significa más del 100 por ciento de incremento.



Valerio dijo que pese a que autoridades del gobierno se reúnen frecuentemente con ellos para tratar de evitar fuertes alzas en los productos a los consumidores, la estatal Empresa Nacional de Alimentos Básicos, Enabás, elevó el valor del quintal de grano para aves de entre 10 y 11 dólares a 14 dólares, afectándoles en los costos de producción.



“Hemos estado conversando constantemente con el Mific (Ministerio de Fomento, Industria y Comercio), analizando la situación para llevar un nivel de precios prudente; pero estamos en desventaja, porque tratamos de no aumentar, pero nadie se preocupa por frenar los componentes del alimento balanceado”, subrayó.



Alimento es el costo más alto

El presidente de Apemepan señaló que el alimento balanceado para las aves representa el 80 por ciento del costo de una cajilla de huevos o una libra de pollo, pero también están afectados por los incrementos en los fletes y los combustibles.



Sin embargo, aclaró que los productores venden la cajilla de huevos a 58 córdobas a los negocios, y en 54 córdobas puestos en la granja.



Pero según Valerio, el pulpero vende cada huevo en 3 córdobas, lo que eleva el precio de la cajilla hasta los 90 córdobas.



Por tal razón, hizo un llamado a los dueños de pulpería, para que reduzcan los márgenes de ganancia de estos alimentos, ya que son superiores a los que obtienen los productores y lo encarecen significativamente.



El productor indicó que están buscando alternativas para obtener el alimento para las aves a través del procesamiento de algunos productos agrícolas, pero que aunque lo lograran, sería poco lo que podrían bajarlo.



Pese a todo, Valerio afirmó que los precios del huevo y la carne de pollo se mantienen estables desde hace varios meses.



Donald Tuckler, Secretario Ejecutivo de la Asociación Nicaragüense de Avicultores y Productores de Alimentos, Anapa, dijo hace pocos días que en las últimas semanas los precios del huevo y la carne de pollo disminuyeron cerca del 5 por ciento, lo que ha permitido que haya tranquilidad entre las autoridades del Mific, por el comportamiento del valor de los productos.



Destacó que se ha logrado mantener estables los precios de los productos avícolas sin necesidad de que haya ameritado una intervención de parte del Estado para lograr ese objetivo.



Pero señaló que el Mific les ha garantizado que no habrá intervención de parte del gobierno para controlar los precios.



Tuckler dijo que el mercado ha sabido determinar el nivel de precios, de manera que el nivel inflacionario no haya impactado mucho en los productos avícolas y más bien se ha venido reduciendo el precio.