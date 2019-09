Breves económicas Jorge Eduardo Arellano

20 Junio 2008 |

8:25 p.m. |

END

Gobierno de Guatemala rendirá cuentas a OEA

GUATEMALA / AFP

El vicepresidente de Guatemala, Rafael Espada, viaja este sábado a Washington para informar a la Organización de Estados Americanos (OEA) de las acciones que ha emprendido el gobierno para hacer más transparente el uso de los recursos del Estado.



“Tengo que comparecer ante la OEA para presentar el plan de transparencia y el plan anticorrupción del país. Me harán preguntas sobre la presentación que hagamos y luego revisarán los informes de la investigación que han realizado en el país desde hace seis meses” afirmó Espada a la AFP.



El dignatario indicó que el reporte fue elaborado por los gobiernos de Nicaragua y Uruguay, que le dieron seguimiento a las políticas anticorrupción implementadas en este país centroamericano.



La audiencia, según el dignatario, tendrá lugar el lunes, día en que el ente multilateral decidirá si sanciona u otorga un grado de calificación al país en su lucha contra la corrupción.



Ecuador propone sistema monetario de América Latina

Caracas / AFP

El ministro ecuatoriano de Coordinación de Política Económica, Pedro Páez, propuso este viernes en Caracas crear un sistema monetario común para América Latina, como un mecanismo de defensa financiera de la región.



“Es necesario construir mecanismos supranacionales de defensa financiera. Requerimos una nueva arquitectura financiera regional que le abra la puerta a una nueva estructura internacional”, dijo Páez durante una reunión en la sede del Sistema Económico Latinoamericano (SELA).



“La crisis financiera internacional abre interrogantes sobre las salidas que deben buscar nuestros países ante la posibilidad de que las naciones del Norte nos hagan pagar el muerto”, señaló el ministro en un discurso.



En ese sentido, propuso “reconstruir una trama de bancos centrales de países latinoamericanos como una red de redes, y articular un sistema monetario común” como un mecanismo de compensación de pagos.



Año dorado para inversiones en Chile

Santiago / AFP

El ministro de Hacienda chileno, Andrés Velasco, afirmó que éste será un “año dorado” para las inversiones, que en 2008 excederán 27% del Producto Interno Bruto (PIB), y se enfocarán principalmente en las áreas de minería y energía.



“La inversión excede del 27% del PIB en 2008, lo que no había ocurrido en las últimas décadas”, destacó el ministro. Es un “año dorado”, añadió Velasco, afirmando que no hay “nada malo” en que las mayores inversiones se concentren en las áreas de minería y energía.



“La teoría económica más básica nos dice que debiera haber más inversión ahí donde hay mayor rentabilidad, mayor necesidad y mayores oportunidades. ¿Quién podría dudar que con los precios del cobre y la energía donde están, hacia allá debería haber inversión?”, planteó Velasco.



Venezuela participará en cita de Yeda sobre petróleo

Caracas / AFP

El ministro venezolano de Energía, Rafael Ramírez, decidió finalmente este viernes que sí acudirá a la reunión de países productores y consumidores de petróleo el próximo 22 de junio en Yeda (Arabia Saudita), indicaron a la AFP fuentes de su ministerio. “La decisión se tomó hoy (viernes) y el ministro sí asistirá”, declararon estas fuentes.



El ministro había dicho el jueves que su país no participaría en esa reunión, y explicó que la cuestión de la producción de petróleo debe ser debatida en la Cumbre de la OPEP prevista en septiembre.



Sin embargo, el ministro venezolano recibió una llamada del ministro saudita de Petróleo, Alí al Naimi, en “calidad de anfitrión” de la Cumbre de Yeda, que le hizo cambiar de idea, según estas mismas fuentes.



Precios de maíz, trigo y soja elevados en Chicago

Chicago / AFP

Los precios de los cereales y los granos de soja cerraron altos esta semana en el mercado de Chicago, atentos a que el clima mejore a tiempo para la cosecha en la región del medio-oeste estadounidense.



Después de haber marcado un récord al cierre del miércoles con 7.4625 dólares, el precio del maíz osciló entre 7.25 y 7.40 dólares el bushel, a la espera del desarrollo del clima en el medio-oeste, azotado por lluvias diluvianas en los últimos días.



El contrato de maíz para entrega en julio cerró este viernes a 7.2125 dólares el bushel, contra 7.3175 dólares del último viernes. Cayó 1.43% en la semana. En cuanto al contrato de maíz para entrega en septiembre, el mismo cerró 7.3550 dólares el bushel.



El contrato de soja a vencimiento idéntico acabó a 15.3250 dólares, contra 15.60 dólares el último viernes, una baja semanal de 17.62%. El vencimiento en septiembre terminó la semana a 15.1550 dólares.