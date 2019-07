Adelantan plan para elevar calidad de arbustos de cacao

10 Noviembre 2007 |

El Instituto Interamericano de Cooperación a la Agricultura y Rainforest Alliance Inc, con el apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) están lanzando un programa de asistencia a productores nicaragüenses de cacao para mejorar las técnicas de ingestación y elevar la productividad de ese producto.



El programa está siendo impulsado por medio de dos especialistas ecuatorianos en técnicas de injerto lateral e injerto de yema en plántulas con menos de dos meses de edad, quienes realizarán la próxima semana una práctica demostrativa de dos días a pequeños productores de cacao de la Región Autónoma del Atlántico Sur.



Estos especialistas son miembros del Programa de Conservación y Desarrollo de Ecuador, quienes a finales de septiembre entrenaron en fincas del país suramericano a un grupo de diez productores nicaragüenses en técnicas de injertación de cacao, las que dieron sorprendentes resultados en el mejoramiento de la calidad, la productividad y la aceleración del tiempo de cosecha.



Este tipo de injerto parte de una selección rigurosa de las mejores plantas elites o árboles para extraer las yemas y semillas para colocarlas en plántulas de vivero con menos de dos meses de desarrollo, explicó el Ing. Christian Martínez, especialista del Proyecto Fomento a la Producción y Comercialización Orgánica del IICA/Austria.



En Nicaragua, la injertación convencional se realiza en plántulas que tienen de seis a ocho meses de crecimiento, con el corte para colocar la yema a una altura de 40 centímetros. Este método es, según Martínez, la causa por la cual los productores nacionales deban esperar tres años para realizar la primera cosecha, frente a sólo quince meses de espera en Ecuador.



El IICA/Austria y Rainforest Alliance Inc, auspiciaron el viaje de los productores a Ecuador, en septiembre pasado, en tanto que la presencia de los especialistas andinos en Nicaragua es un esfuerzo del mismo Rainforest Alliance Inc., junto con la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid).



Recuperan mil hectáreas de cacaotales



En la Región Autónoma del Atlántico Sur (RAAS), el Proyecto IICA/Austria, Rainforest Alliance y otras instituciones internacionales y ONG trabajan en la recuperación de unas mil hectáreas de cacaotales abandonados o en semiabandono.

El Representante del IICA, Dr. Gerardo Escudero, aseguró que las nuevas técnicas de injertación se están difundiendo rápidamente en la RAAS, para acelerar la recuperación cacaotera e incentivar programas destinados a dar valor agregado a este producto.



Durante el mes de octubre, los productores de la RAAS y el técnico del Proyecto IICA/Austria que estuvieron en Ecuador, realizaron los primeros talleres prácticos de injertación a cacaoteros del municipio de Muelle de los Bueyes, 250 km al este de Managua.



Con los talleres de reforzamiento que darán la próxima semana los especialistas andinos, se espera ampliar el número de productores - facilitadores, encargados de ampliar la difusión de ambas técnicas de injerto.