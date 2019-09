Breves económicas Jorge Eduardo Arellano

Irán: oferta de petróleo es ya muy alta

TEHERÁN / AFP

El presidente iraní, el ultraconservador Mahmud Ahmadinejad, reiteró el lunes su desacuerdo y el de su país con un alza de la producción petrolera en respuesta a la subida de los precios, por estimar que el mercado petrolero está ya “más que saturado”.



“Tengo la sensación de que los precios del petróleo aumentan de forma artificial; hay una intención escondida detrás de todo esto”, declaró el presidente iraní en una entrevista con la televisión estatal. “Ahora el mercado está más que saturado y se bombea petróleo más allá de la demanda. El crecimiento de la demanda es más débil que el de la producción”, agregó.



Irán, segundo productor de crudo de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), reiteró en varias ocasiones que no consideraba útil aumentar la producción por culpa de la subida de los precios.



Mercosur y la Unasur “necesitan de México”



México / AFP

El Mercosur y la Unasur necesitan de México, sobre todo ésta última, porque sin él está “incompleta”, aseguró el presidente uruguayo Tabaré Vázquez, durante una visita de trabajo a territorio mexicano.



“Queremos a México en el Mercosur (conformado por Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, y en proceso Venezuela), y en la Unasur (Unión de Naciones Suramericanas) porque lo necesitamos, porque el Mercosur lo necesita y porque la Unasur sin México es una unidad sencillamente incompleta e insuficiente”, destacó Vázquez.



Grupo inversor venderá energía eólica marítima

Washington / AFP

Una subsidiaria del grupo inversor Babcock & Brown anunció este lunes que firmó un acuerdo por 25 años, para la venta de energía generada por una granja eólica en la plataforma continental de Estados Unidos, a una distribuidora de la costa este.



La distribuidora Delmarva Power acordó comprar la energía que producirá la plataforma eólica marítima que se construirá a una distancia de 18.5 kilómetros en la costa atlántica, frente al Estado de Delaware. Las empresas no anunciaron el monto de la operación.



Aunque el costo de construcción es mayor que las construidas en tierra, las granjas eólicas marítimas no exigen la compra o arriendo de tierras para su instalación, y no producen contaminación visual ni auditiva; por el contrario, disponen de vientos más fuertes y constantes.



Petróleo continúa su ascenso

NUEVA YORK / AFP

El petróleo cerró en alza este lunes en Nueva York y en Londres, al día siguiente de la reunión de Yeda (Arabia Saudita) entre países productores y consumidores, que no logró apaciguar los temores del mercado sobre la oferta de crudo, cuando persiste la tensión en Nigeria.



En el New York Mercantile Exchange (Nymex), el barril de West Texas Intermediate (designación del “light sweet crude” negociado en EU) para entrega en agosto, terminó la sesión en alza de 1.38 dólares a 136.74 dólares. En Londres, el Brent del Norte para entrega en agosto ganó 1.11 dólares para cerrar en 135.97 dólares.



Luego de haber comenzado la sesión en leve baja en Nueva York, los precios se orientaron resueltamente al alza, superando en sesión la barra de los 138 dólares el barril y acercándose a los records establecidos al comienzo de la semana pasada, en torno a los 140 dólares.



García invita a 600 empresas a invertir en Perú

Lima / AFP

El presidente peruano Alan García aclaró este lunes que en los últimos meses envió cartas a más de 600 grandes empresas de Europa, Asia y América Latina, en su empeño por captar inversiones hacia su país, y que no sólo fueron dirigidas a empresas de Chile.



“En el curso de los últimos meses he enviado cartas a más de 600 empresas en el mundo para que inviertan en Perú, explicándoles las facilidades que tiene el país, su estabilidad económica y cuáles son las áreas en que pueden participar o asociarse con empresarios peruanos”, dijo el mandatario.