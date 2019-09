Mejora imagen de Nicaragua en materia de comercio

Nicaragua se situó en el lugar número 67 del ranking del Índice Global de Facilitación del Comercio, IGFC, que elabora cada año el Foro Económico Mundial entre 118 economías a nivel internacional. En Centroamérica nuestro país quedó en el último lugar, pero mejoró considerablemente con respecto a otros años, levantándose del lugar 111.



El ranking mide diversos factores como las políticas y los servicios que facilitan la entrada de bienes a través de las fronteras hasta su destino. Desglosa los aspectos que permiten el libre comercio en cuatro áreas generales, acceso al mercado, administración de fronteras, infraestructura de transportes y comunicaciones, y entorno de negocio.



Dicho organismo mide la competitividad tomando en cuenta diversos factores, políticas e instituciones que determinan el nivel de productividad de un país, como el ambiente macroeconómico, la situación institucional que permita un buen clima de negocios, la protección de los derechos de propiedad, un sistema judicial adecuado, bajo nivel de corrupción, entre otras cosas.



Nicaragua había ocupado el lugar 96 en 2005, cayó un punto en 2006 y se desplomó hasta el lugar 111 en 2007. A nivel de Latinoamérica nuestro país se ubicó en la posición número 11, pero no logró superar a ninguno de los vecinos centroamericanos.



La lista, a nivel de Centroamérica, la encabezan Costa Rica en la posición 44, Panamá 46, Guatemala 54, El Salvador 55 y Honduras 64.



El informe destaca en América Latina a Costa Rica, que se ubicó en segundo lugar en la región y un poco debajo de Chile. Este último país mantiene siempre el liderazgo a nivel latinoamericano, y en esta ocasión alcanzó la posición 27, sólo superado por economías de naciones desarrolladas.



El Foro Económico Mundial señaló como aspectos positivos de Costa Rica la apertura a las importaciones, el nivel bajo de barreras arancelarias y no arancelarias, así como la presencia de un sistema aduanero eficiente y transparente.



Costa Rica logró superar a países como Panamá y República Dominicana, aunque se mencionan problemas en la infraestructura vial y portuaria, aspectos en los que Nicaragua está en peor situación.



México se encuentra en la posición 65, porque según el informe, el acceso a mercado de este país es obstaculizado por aranceles altos, que alcanzan en promedio un 11 por ciento.





Países asiáticos, los mejores

El informe de 2008 del IGFC señala que Hong Kong y Singapur ocupan las dos primeras posiciones de la clasificación. Le siguen en el orden: Suecia, Noruega y Canadá.



El Foro Económico Mundial se describe como una organización internacional independiente, comprometida con mejorar la situación mundial mediante la incorporación de líderes en alianzas encaminadas al desarrollo de agendas globales, regionales y sectoriales.



El Foro fue constituido en 1971 como una fundación con sede en Ginebra (Suiza); es una organización imparcial y sin ánimo de lucro, y no está ligado a ningún interés político, partidario o nacional.



La enciclopedia en línea Wikipedia señala que el foro ha sido a menudo blanco de los antiglobalizadores. “Se considera que las elites neoliberales son las que promueven el Foro Económico Mundial; los productores de violencia, explotación, exclusión, pobreza, hambre y calentamiento global”.