Crudo cierra a 137 dólares el barril

NUEVA YORK /AFP

El petróleo terminó en leve alza este martes en Nueva York y Londres, manteniéndose cerca de sus records, en un mercado inquieto por las tensiones que pesan sobre la oferta de crudo y a la espera de la decisión de política monetaria de la Reserva Federal (FED) estadounidense.



En el New York Mercantile Exchange (Nymex), el barril de West Texas Intermediate (designación del “light sweet crude” negociado en EU) para entrega en agosto terminó en alza de 26 centavos a 137 dólares. En Londres el barril de Brent del mar del Norte para entrega en agosto ganó 55 centavos, a 136.46 dólares.



Luego de dos sesiones en alza, los precios, ahora a menos de 3 dólares de sus records, no lograron tomar una dirección clara durante la jornada.



“La tensión sube entre Irán y Occidente, y tenemos tensiones persistentes en Nigeria, con la posibilidad de nuevas perturbaciones de la producción, empujando al petróleo hacia nuevos niveles”, estimó Bart Melek, de BMO Capital Markets.



La UE aprobó el lunes medidas contra el mayor banco iraní, Melli, a fin de obligar a Irán, cuarto productor mundial de crudo, a suspender sus actividades de enriquecimiento de uranio. En Nigeria, uno de los mayores productores petroleros africanos, el gigante Chevron, enfrenta una huelga lanzada por el principal sindicato de empleados petroleros del país.



En este contexto de temores sobre la oferta, en la apertura de la reunión el martes en Bruselas con representantes de la UE, el presidente de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), Chakib Khelil, reafirmó que su organización, que “ya hizo lo que puede” al respecto, no aumentará su producción.



La atención del mercado se orienta ahora hacia la Reserva Federal estadounidense, que debe tomar el miércoles su decisión sobre política monetaria. Los inversores apuestan al mantenimiento de la tasa directriz en 2%, factor que “pesa sobre el dólar”, que se replegaba este martes, según Mike Fitzpatrick, de MF Global.



Todo descenso del billete verde alienta las compras de crudo, cotizado en dólares, así como las de otras materias primas.