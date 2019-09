ABC de las MYPIMES

¿Conoce el mercado de su producto?



Muchas veces hemos escuchado (dentro de la problemática mipyme) que la falla está en el mercadeo. En otras oportunidades nosotros expresamos: “es que no saben mercadear” su producto. Pero es totalmente seguro que nunca nos preguntamos: ¿tiene o no “mercado” (demanda) mi producto?

¿Y a qué obedece que no nos interesa o damos por hecho que nos van a comprar nuestros bienes o servicios?

A la vocación mundial del héroe mipyme. ¿Y cuál es esa vocación?: ¡LA DE VENDEDOR!

Es muy común encontrarnos ciudadanos que se preguntan: ¿qué se está moviendo en el mercado generalmente? Ropa, granos, repuestos, comida casera, bares, venta de calzado, ferreterías…etc. Y si poseen algunos fondos se lanzan al agua. ¡Admirable!

Resultado: unos sabían nadar, eran disciplinados, tesoneros y se salvaron. Otros eran todo lo contrario y se ahogaron.



Sin embargo, la idea es: ¿por qué no utilizan su empuje (ímpetu), recursos monetarios, creatividad…etc, con un poco más de idea del mercado y del mercadeo?

¿Y qué significa esto? Que sin abandonar su natural inspiración de buhonero indague:

¿Tengo un “producto diferenciado” que le agradaría a la gente?

¿He cuantificado el “precio” al cual me lo podrían comprar?

¿Existen suficientes “compradores” para ganarme unos fondos que me permitan vivir dignamente?

¿Conozco si hay otros negocios en la actividad (competencia)?

¿Debo desarrollar algún tipo de propaganda inicial para que conozcan mi producto o servicio?

Si usted, mi querido lector, está dispuesto a explorar (sondear) su mercado antes de lanzarse al vacío (muchas veces) y sin paracaídas, esta acción investigativa sencilla le evitará pérdidas y dolores de cabeza.



Muchas veces existe un mercado determinado, pero el número de clientes NO es lo suficientemente significativo para que “todos” logren compartir las ganancias.



¡Pregunte! ¡Sondee! ¡Nunca es tarde!



* Doctor en ciencias administrativas. Doctor en ciencias empresariales. Autor del libro “Autodiagnóstico de las pequeñas y medianas empresas”, y presidente de Consede. dfrixi@hotmail.com. Celular: 8834866.