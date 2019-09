Gobierno promete informe sobre cooperación venezolana

El gobierno entregará próximamente al Fondo Monetario Internacional, a organismos y países cooperantes un informe completo sobre la colaboración internacional entregada al país, en el contexto de la cual se encuentra el apoyo venezolano, informó Humberto Arbulú, representante de la entidad multilateral en Nicaragua.



El funcionario del organismo multilateral señaló que se ha avanzado bastante en el tema de la cooperación venezolana, que es importante por el monto, pero que no hay ningún motivo para individualizarla y mirarla de una manera especial.



Arbulú expresó que en política económica antes de emitir una opinión primero hay que tener las cifras a mano y por ahora las autoridades están prácticamente al final de poder implementar un sistema de reporte para tener en detalle los datos de la ayuda venezolana.



Bayardo Arce, asesor del presidente Daniel Ortega en asuntos económicos, dijo recientemente que están preparando un informe completo de la cooperación internacional, que abarcará todo lo que reciben las instituciones del gobierno, pero también los Organismos No Gubernamentales, en detalle.



Arbulú dijo que por ahora se conoce lo que se ha publicado sobre el tema de la cooperación venezolana, como es el anuncio que hizo el presidente Ortega sobre los 520 millones de dólares que entraron el país por el petróleo del país suramericano.



“Lo que el FMI conoce hoy día, que puede variar mañana si las autoridades varían la información, es que esos 520 millones (de dólares) son fundamentalmente en inversión directa, en donaciones de PDVSA (Petróleos de Venezuela) para subsidio de productos petroleros y un monto pequeño relacionado con los 90 días de crédito que otorga PDVSA para el petróleo”, expresó. Añadió que de ese monto hay una parte muy importante que puede ser de hasta 200 millones de dólares para los generadores, pero que éstos se manejan a través de un contrato de servicios que no implica deuda.





Déficit financiado

Sobre la preocupación externada por economistas independientes por el aumento en el déficit de cuenta corriente que podría ser causado por la cooperación venezolana, Arbulú consideró que lo importante es ver cómo se financia y que en este caso se está haciendo con recursos sanos.



Dijo que cuando se hace un análisis de balanza de pagos se pueden tomar varias variables, pero que prefieren utilizar el déficit de cuenta corriente, que es el dinero que viene de afuera para ser utilizado por los nicas.





Remesas familiares financian déficit

Explicó que este año el ahorro externo que ya era elevado en años anteriores (15 ó 16 por ciento), en 2008 puede llegar al 25 por ciento, y cuando hay un ahorro de esta magnitud, economistas comienzan a encender señales de peligro, pero es cuando se debe analizar cómo se financia.



“En el caso específico de Nicaragua, ese aumento en el déficit de cuenta corriente se explica por el incremento del precio del petróleo, pero este se está financiando por remesas familiares más inversión extranjera.



Añadió que después de esas inversiones externas, todavía está quedando un monto de acumulación de reservas de unos 60 millones de dólares, lo que significa que a pesar de que ese déficit ha aumentado, viene siendo financiado con recursos sanos y no se están perdiendo reservas.



Arbulú se negó a opinar sobre las críticas que hizo el presidente Daniel Ortega a la comunidad cooperante, al señalar que sólo se puede referir a asuntos relacionados a la macroeconomía o el programa económico que tienen firmado con el gobierno.