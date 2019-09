Programa económico a examen con el FMI a finales de julio

A finales de julio se espera que el programa económico trianual que Nicaragua tiene firmado con el Fondo Monetario Internacional (FMI), entre al directorio de ese organismo para su primera revisión, informó Humberto Arbulú, representante de dicha institución en el país.



La aprobación de la primera revisión, tal como se tiene previsto, destrabará los desembolsos que el Fondo tenía programado para este año, y que se habían frenado por el retraso que hubo en la aprobación de la ley anti fraude energético.



Arbulú señaló que las autoridades nicaragüenses están terminando de “atar cabos menores”, y que tienen previsto que viajen a Washington en los próximos días para terminar de consolidar el acuerdo logrado con el organismo multilateral.



Esos cabos sueltos, según Arbulú, consisten en la elaboración de una carta de intención que el gobierno nicaragüense deberá presentar al FMI antes de la revisión del programa en el directorio.



Tal como lo señalaron en un comunicado emitido después de la revisión del programa que una misión de ese organismo hizo en Managua, Arbulú señaló que la macroeconomía del país va por buen camino, tomando en cuenta la adversa situación internacional que está afectando a Nicaragua, por el fuerte impacto del aumento en el precio del petróleo y de otros productos básicos, lo que significa una restricción.



Explicó que la situación de las reservas internacionales sigue boyante, el déficit fiscal está bajo control, el Sistema Financiero Nacional sigue con un crecimiento sano, porque la cantidad de depósitos en la banca continúa aumentando por encima del crecimiento del producto nominal.



“Desde ese punto de vista (la macroeconomía) nos parece bien, pero evidentemente que hay riesgos y éstos vienen fundamentalmente de la parte internacional”, subrayó.



Sobre la política salarial del gobierno, Arbulú indicó que el programa propuesto a las autoridades mantener el aumento promedio de los salarios del sector público, en línea con el crecimiento del producto nominal, que es más o menos el 14 por ciento, y tratar de mantener el incremento en el salario mínimo de acuerdo con lo que está especificado en la ley.



En este caso, afirmó que el aumento salarial del 16 por ciento que se tiene previsto aprobar, en vez del 12 por ciento, ya estaba contemplado, y que se hará una reforma presupuestaria para ello.



Explicó que ese incremento está financiado, porque hay ingresos que permiten mantener el déficit presupuestario en 1.8 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), tal como está en el programa firmado con el Fondo.





Destrabará desembolsos

Se espera que después de la revisión del programa económico que el Directorio del Fondo haga a finales de julio, se desembolse un monto de 16 millones de dólares a Nicaragua, que estaba congelado porque el retraso en la ley antifraude impedía dicha revisión.



Los 16 millones de dólares son parte de un poco más de 110 millones de dólares que el organismo multilateral otorgará a Nicaragua en préstamos, durante los tres años que dure el acuerdo.



El Fondo también estaba analizando el otorgamiento de una ayuda adicional para los daños causados por el huracán “Félix”.



La ley anti fraude eléctrico, que había frenado la revisión del programa, fue finalmente aprobada en la Asamblea Nacional. Pero por si no se lograba, se analizaba si se penalizaba el robo de energía por medio del nuevo Código Penal que recién entró en vigencia.





FMI al día con el INSS

Sobre una supuesta multa que el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, INSS, realizó contra el FMI por no permitir el acceso a una inspección en sus oficinas en Managua, Arbulú se mostró extrañado, porque dijo que el organismo no cuenta con edificio, sino que son huéspedes del Banco Central de Nicaragua, BCN, y por lo tanto, desconocen sobre supuestos inspectores que no los dejaron entrar.



En todo caso, aseguró que es el Banco Central de Nicaragua el que tiene que responder sobre ese incidente, pero aclaró que el FMI está al día con las transferencias que se realiza a nombre de sus empleados.



El representante del Fondo dijo que de todas maneras no ha recibido ninguna notificación de multa por parte del INSS.