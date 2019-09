Productores amenazan extender protestas al resto del país

Representantes de pequeños y medianos productores del norte del país, amenazaron con incrementar las protestas en diferentes partes del país, porque no se les ha resuelto la reestructuración de unos 33 millones de dólares, que se vence el 30 de junio.



Los denunciantes informaron que están preparando una gran marcha en Managua y protestas en otras regiones del país, porque también gran parte de ellos están recibiendo órdenes de captura, para que se les reestructure la deuda de unos 33 millones de dólares que se vence este 30 de junio.



Carlos Valdivia Rizo, representante de la Comisión Café de Jinotega, quien se hizo presente junto a otros afectados en la Redacción de EL NUEVO DIARIO, dijo que planean llevar a cabo una protesta en Sébaco, Matagalpa, la próxima semana, y están organizando una marcha en Managua para los próximos días, cuya fecha precisa darán a conocer posteriormente.



Agregó que la marcha en Managua la llevarán a cabo conjuntamente con organizaciones de panaderos, transportistas y otros sectores que están afectados por la situación económica que vive el país.



Valdivia dijo que están conscientes de que si llevan a cabo tranques en Sébaco, los más afectados son los ciudadanos de la capital y otros departamentos del país, pero que se encuentran desesperados ante la falta de respuesta.



Dijo que a las protestas se irán sumando cada vez más departamentos, porque la situación es preocupante a nivel nacional.



Además de la reestructuración, los afectados piden que se ponga freno al encarcelamiento de productores, que supuestamente se están llevando a cabo en el norte del país a solicitud de varias microfinancieras.



El productor señaló que sólo en Jinotega están en peligro de perderse más de 25 mil manzanas de café, por la falta de solución al problema de la deuda cafetalera, porque los caficultores no pueden conseguir financiamiento para trabajar las fincas.



Se quejó de que los bancos adquirieron carteras de crédito de las instituciones financieras quebradas hasta por un 10 por ciento del valor, pero están cobrando el 100 por ciento de las mismas.



El colmo, según él, es que hasta la Financiera Nicaragüense de Inversiones, FNI, está enjuiciando en Managua a un productor de La Dalia, Matagalpa, cuando dicha institución opera como banco de segundo piso y no presta individualmente a los productores, sino que lo hace a través de los bancos locales.



Ramón Figueroa, otro de los afectados, dijo que no sólo el gobierno es culpable del problema, sino también ex funcionarios de gobierno, diputados, jueces y abogados que participaron en todo el proceso de liquidación de los bancos quebrados.





Piden diálogo

El productor Carlos Valdivia dijo que es necesario que se convoque a un diálogo con todas las instituciones involucradas del gobierno y el sector privado, además de los productores, para encontrar una solución urgente al problema.



Lamentó que el presidente Daniel Ortega no les haya cumplido las promesas que les ha hecho de solucionarles el problema, una de las cuales la planteó a mediados de febrero, cuando les dijo que no permitiría que se encarcelara a los productores por dichas deudas.



Por su parte, la Asociación de Instituciones de Microfinanzas, Asomif, emitió recientemente un comunicado en el que señala que un grupo reducido de deudores morosos ha venido desarrollando una campaña de desinformación en la zona norte del país, para desprestigiar a las microfinancieras y fomentar la cultura de no pago.



En declaraciones a EL NUEVO DIARIO, el presidente de Asomif, Armando García, dijo hace pocos días que las microfinancieras están dispuestas a reestructurar las deudas de los pequeños productores que están endeudados con las mismas, pero que lo harán en forma individual y no colectiva.



Añadió que como Asomif, han dicho a los productores que si tienen problemas de pago por razones objetivamente justificables, todas las instituciones de microfinanzas están abiertas a escuchar caso por caso.