Tecnología sostenible

EDUCACIÓN Y GESTIÓN DE CUENCAS



En nuestro país existen muchas experiencias de gestión de cuencas y cada una de ellas ha aportado a la educación o reeducación ambiental, para ser más precisos. A este proceso de educación contribuyen las campañas educativas de numerosas organizaciones, por numerosas vías: folletos, intercambios, material escolar, etc. También inciden los incentivos que otorgan instituciones estatales y ONG’s, la mayoría de los cuales se entregan de previo como un estímulo para lograr y apoyar a quienes ordenen y planifiquen sus fincas, a quienes dejen de vivir del pique de leña como su rubro principal y asuman un nuevo rubro estratégico, entre otros.



En este sentido educativo también inciden las leyes ambientales, del agua y otras, las cuales deben castigar las actitudes contra el ambiente y estimular las acciones consecuentes con el medioambiente. En este mismo sentido se ubican las ordenanzas municipales, que restringen algunas acciones.



Para asegurar los procesos anteriores se ha invertido mucho en organizar instrumentos de gestión comunitaria, tales como los Comité de Desarrollo Local, Comisiones Municipales, etc. En muchos casos también se ha invertido hasta en procesos de planificación, ordenamiento territorial, entre otras acciones.



A la vez, hay palancas que operan a nivel de la educación de personas; otras inciden sobre comunidades y otras sobre regiones. ¿Por qué entonces siempre se parte de cero?

Tal parece que no se ha logrado crear suficiente consenso ni se han creado tradiciones sociales. Lo que ocurre es que no se ha logrado que la comunidad se apropie de estos conceptos para que la misma ejerza presión social. Son los vecinos quienes deben pedirle a quienes perjudican el medio ambiente, que cambien sus actitudes por el bien común.



Lo que salta a la vista es que quien no está convencido no adopta nuevas actitudes, y mientras no las asuma, no puede criticar porque aún espera que se le critique. Es evidente que se ha avanzado mucho, pero aún no se logra alcanzar la masa crítica que permita identificar como lo normal a las acciones más consecuentes, en muchos casos por falta de información.



La tecnología sostenible aún sigue siendo un instrumento motivador por sus raras y curiosas aplicaciones: contribuye a la educación de las personas en la medida en que ayuda a que estas identifiquen tecnologías que operan con energías limpias o permiten desarrollar las tres “R”: reducir, reutilizar y reciclar. Pero aún no son vistas y adoptadas de forma masiva como elementos de desarrollo.





Carlos Javier López y Marcia Estrada

Consultores en Desarrollo Rural

marciaestrada@yahoo