Fecamco llama a implementar políticas responsables

La implementación de políticas económicas responsables, garantizar la libertad económica y la seguridad jurídica para atraer la inversión local y extranjera, fue el llamado que hizo la Federación de Cámaras de Comercio del Istmo Centroamericano, Fecamco, durante su tercera reunión anual celebrada en Managua.



Sin referirse a ningún gobierno en particular, la organización centroamericana llamó a las autoridades regionales a no implementar políticas populistas, que no resuelven los problemas económicos de los países, sino que por el contrario, en el mediano y largo plazo afectan a la economía.



El salvadoreño Jorge Daboud, Presidente de Fecamco, dijo después de concluir la reunión del organismo en Managua, que la actuación responsable de parte de los políticos y el garantizar las libertades económicas, son los únicos mecanismos que permiten que en el largo plazo, se genere la inversión nacional y extranjera que produzca fuentes de empleo.



“Que los países creen las riquezas que son necesarias para combatir la pobreza que nos abate, y deben estar orientados a la integración centroamericana, la transparencia en el comercio, respetar la propiedad privada, con seguridad jurídica”, expresó.



Daboud afirmó que el empleo es lo único que permite reducir la pobreza, y cuando hay problemas, son los sectores más humildes, quienes viven de un salario, los que se ven afectados; por lo cual, se debe reducir la burocracia, quitar los obstáculos, para que el sector privado pueda desarrollarse.



Llamó a los gobiernos regionales a reducir el gasto corriente y crear más ahorro que ayude a llevar los recursos a los sectores más vulnerables, así como acelerar la inversión pública, que dinamiza la economía y beneficia a la ciudadanía en general.



“El tema de la seguridad jurídica debe prevalecer en nuestros países. No sólo es importante la seguridad en temas de delincuencia, sino la seguridad en temas jurídicos, para que los inversionistas apuesten en nuestros países”, indicó.





Aprovechar precios de alimentos

Por su parte, Ernesto Porta, Presidente de la Cámara de Comercio de Nicaragua y miembro de Fecamco, señaló que en todos los países centroamericanos se debe garantizar el clima propicio para atraer inversiones.



Dijo que se debe lograr el consenso a nivel gubernamental y del sector privado para atraer inversiones, y que se puedan aprovechar mejor las oportunidades que tienen los países centroamericanos por los altos precios de los productos agropecuarios, y en especial Nicaragua.



Añadió que existe una oportunidad para generar riqueza en sectores que hasta ahora han sido menos favorecidos, sobre todo en el área rural, logrando inversiones que permitan la producción de alimentos en niveles que no se han logrado en años.



Daboud señaló que el tema alimentario, más que verlo como una crisis, se debe ver como una oportunidad.



“Centroamérica tiene una oportunidad de oro en sus manos para desarrollar estos sectores que han estado deprimidos por muchos años, y que ahora puede ser una tabla de salvación y de oportunidades para los sectores más deprimidos”, dijo.



El presidente de Fecamco manifestó que el Estado de Derecho debe ser la base para las inversiones y uno de los temas que no podemos dejar de mencionar es el energético, que está afectando a varias de nuestras naciones, por la dependencia que este sector tiene de los derivados del petróleo.



Daboud indicó que cuando los gobiernos intervienen en los mercados, propiedades privadas y en el desarrollo económico de los países, son fórmulas que llevan a los fracasos de los pueblos, y así lo dice la historia.



Mencionó como ejemplo el sector energético de El Salvador, donde existen serias distorsiones en el mercado, en lugares donde el Estado tiene participación, que no sólo afectan las finanzas de las empresas, sino que además pone freno a la inversión.



El representante de Nicaragua, Ernesto Porta, condenó los actos de los gobiernos que contravengan con el margo legal y la Constitución, encaminados a reducir los espacios de expresión política organizada, que tanto le han costado a los pueblos centroamericanos.