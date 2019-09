Unión aduanera centroamericana sigue estancada

Pese a que los países centroamericanos llevan años negociando la Unión Aduanera Centroamericana, el proyecto se encuentra estancado, debido a que no hay voluntad política para concluirlo, afirmó Edgard Wagner, el representante por Guatemala ante la Federación de Cámaras de Comercio del Istmo Centroamericano, Fecamco.



Agregó que también hay temas en los que no se avanza porque habría que modificar la Constitución de la República, y eso es de orden político. Uno de los temas, según Wagner, es el relacionado con la distribución de los aranceles que se cobren en un país.



“El tema no es quién los vaya a cobrar, sino cómo se van a distribuir, y los gobiernos no quieren ceder el control de los asuntos tributarios”, subrayó.



Señaló que entre los grandes problemas que afectan al comercio de los países centroamericanos están las operaciones ilícitas como el contrabando.



En el tema de la inflación, los directivos de Fecamco señalaron que este problema es importado para Centroamérica, porque no se puede evitar el impacto del precio del petróleo, pero que sí se pueden tomar medidas adecuadas para evitar un perjuicio mayor.



Jorge Daboud, Presidente de Fecamco, dijo que cuando los países empiezan a jugar con subsidios irresponsables, crean una situación incontrolable.



“Actualmente, en el mundo hay 2 mil 200 billones de dólares en subsidios que están haciendo que los gobiernos permitan que sigamos consumiendo a los precios que sean, y los países productores siguen aprovechando esa situación y seguimos con precios que probablemente llegarán a 200 dólares (por barril)”, indicó.







Fomentar ahorro

Afirmó que el mecanismo adecuado en este caso es fomentar el ahorro e impulsar mecanismos de generación energética con recursos renovables, que permitan reducir ese alto consumo de derivados del petróleo, porque si seguimos creando ese tipo de consumo, no vamos a permitir que el precio del producto se estabilice.



“No se vislumbra por el momento en el corto plazo fórmulas mágicas, sino un llamado a los gobiernos a ser responsables, porque si no se puede controlar el precio del petróleo, sí se pueden controlar las políticas públicas, el no intervenir en los mercados, impulsar el ahorro corriente para evitar impactos en las economías”, aseveró.



Señaló que la inversión energética y de todo tipo llegará si hay seguridad jurídica y si se respeta.



“Si los gobiernos dan apertura real para que se den inversiones y se respeten, garantizo que habrá suficiente inversión no sólo en lo energético, sino en todas las áreas”, dijo.



Daboud indicó que Centroamérica tiene capacidad para generar 36 mil megavatios de energía renovable, pero en promedio cada nación produce unos 600 megavatios.