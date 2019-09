Venden frijoles a El Salvador

28 Junio 2008 |









La viceministra de Industria y Comercio de Nicaragua, mantiene al igual que el ministro del MAGFOR, que el Gobierno no efectúo la venta de frijoles al gobierno de El Salvador, aún con el compromiso entre los mandatarios…



Pero el presidente de la cámara de comercio de El Salvador, afirmó a 11 NOTICIAS que dicha transacción si se efectúo…pues así lo han informado las autoridades de su país. “Fue un compromiso que el presidente Ortega adquirió…”.



La realidad es que un primer lote de 12 mil quintales de fríjol nicaragüense ya es distribuido a través de comercializadoras privadas por el ministerio de agricultura salvadoreño….y esperan completar en dos meses el tote de 65 mil quintales…eso les permite evitar la especialización de precios a fin de que su población obtenga a buen precio la libra del grano…



Sin embargo, la vise ministra insiste que la venta se dio con empresarios privados….Sostiene que aún cuando no intervendrán en la exportación de del grano, están asegurando que no se desabastezca el mercado local, sobre todo en julio cuando habrá tensión al acabarse el inventario y no iniciar la cosecha de primera. “ENABAS está …no habrá desabastecimiento…”.



Con este mecanismo de distribución a través de ENABAS, se pretende evitar que la población termine pagando a precios muy caros la libra de fríjol…a causa de la especialización.