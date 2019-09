Estiman estancamiento en flujo de remesas

Estudios y proyecciones prevén una posible reducción en el flujo de remesas familiares. Algunos aducen que conforme pasa el tiempo, los nicas que viven en el exterior envían cada vez menos dinero a Nicaragua, además de la estimación que se hace de un probable impacto en los montos que el país recibe, ante la crisis que está afectando la economía estadounidense.



Pese a lo que indican algunos pronósticos negativos, el Banco Central de Nicaragua, BCN, registra una tendencia normal en el crecimiento de las remesas en 2008, y un aumento del 6 por ciento en los envíos de dinero el año pasado; pero algunos economistas no lo ven así.



Analistas económicos nacionales e internacionales consideran que la crisis hipotecaria de Estados Unidos, que impactó fuertemente en el sector construcción, donde se emplea a gran parte de los hispanos, provocará una reducción del flujo de las remesas, producto de la pérdida de los empleos en esa industria, algo que según algunos ya se está dando.



El Fondo Multilateral de Inversiones, Fomin, del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, reportó en su último informe una desaceleración del flujo de remesas en 2007 en América Latina, es decir, que los envíos crecieron, pero menos que otros años.



Sin embargo, explicó que esto se debía a que hubo una fuerte reducción de los envíos en México y Brasil, los dos mayores receptores de remesas, lo que provocó esos resultados, pero que en otras regiones como Centroamérica, se mantuvo el crecimiento.





Remesas estancadas en Nicaragua

Para el economista Francisco Mayorga, rector del Instituto Internacional “Albertus Magnus”, las cifras del BCN no son muy confiables, y según sus análisis, en 2007 Nicaragua registró una caída en el flujo de remesas, aunque no precisó la cifra.



Agregó que en lo que va de 2008 se nota un estancamiento en la llegada de estos recursos al país, situación que impactaría en el país por la importancia que tienen estos fondos para la economía nicaragüense.



“Creo que este año no va a haber un aumento significativo de las remesas. Van a seguir subiendo, pero muy lentamente”, pronosticó Mayorga.



Mayorga considera que la recesión económica que enfrenta Estados Unidos es uno de los factores que ya está impactando en el flujo de remesas, especialmente porque se trata de una crisis hipotecaria que ha provocado que haya muchas viviendas ociosas, y la actividad de la construcción, en la que trabajan muchos nicas, se está reduciendo.



“Hay mucho desempleo entre los nicas que trabajan en ese sector, y es parte de la reducción de las remesas que vienen de Estados Unidos”, apuntó.



Impacto generacional



Mayorga coincide con los resultados de un reciente estudio de una firma internacional de recursos humanos, que considera que el factor generacional tiende a reducir paulatinamente los envíos de los emigrantes a sus países de origen, de manera que si nadie más comenzara a salir a trabajar fuera del país, llegaría el momento en que se acabarían las remesas.



El economista consideró que se está viviendo un cambio profundo en el proceso migratorio, que en 1999 llegó a significar 120 mil personas por año, principalmente de ciudadanos del área rural y más hombres jóvenes que mujeres.



Aseguró que familias enteras emigraron y dejaron en Nicaragua a sus mayores: los abuelos. Conforme pasa el tiempo, los viejos van muriendo y las remesas comienzan a declinar a medida que la gente se desarraiga de su país, algo que se ha observado en ciclos migratorios de otros países.



Un estudio reciente de la firma especializada en recursos humanos, Manpower, señala que la segunda generación de los emigrantes, es decir, los hijos de quienes salieron del país, envían menos remesas a su nación de origen, y la tercera generación: los hijos de éstos últimos, ya no envían nada.



Esto, según el estudio, indica que si nadie más se fuera del país, dejarían de entrar remesas a una nación cuando sea la tercera generación la que esté obteniendo ingresos en el exterior.



Nuevos destinos tras las dificultades



Las dificultades que están enfrentando los emigrantes para radicarse en algunos países, está provocando el surgimiento de nuevos destinos para encontrar empleo, pero cada vez se cierran más puertas.



Mayorga consideró que las leyes cada vez más duras en Estados Unidos para los inmigrantes, provocan que muchos nicas opten por viajar a países más cercanos como Costa Rica, y más recientemente El Salvador.



La gente que emigra a Costa Rica es principalmente del área rural, que viaja a trabajar temporalmente y regresa cada cierto tiempo a su tierra, pero que en algún momento deciden arraigarse en el vecino país.



Sin embargo, este segmento de emigrantes no obtiene ingresos altos, porque en el área rural no se gana muy bien, como sí pueden obtenerlos los que viajan a países como Estados Unidos.



El rector del Instituto “Albertus Magnus” señaló que las barreras que están enfrentando los inmigrantes en Estados Unidos, está provocando que los nacionales decidan viajar a nuevos destinos como Panamá, que está teniendo un auge en el sector construcción en estos momentos.



España era el tercer destino de los nicaragüenses que buscaban nuevas oportunidades de empleo, pero el endurecimiento de las leyes contra los inmigrantes, impedirá que esto continúe.



Mayorga lamentó la legislación aprobada recientemente por la Unión Europea, lo que consideró “una tragedia”, porque “es un atentado contra los derechos de toda persona que busca la felicidad en todas partes, y que ha sido característico del sello de la humanidad”, apuntó.



Mejora sector rural



Los altos precios de los alimentos en el mercado internacional están generando un mayor interés por invertir en los productos agropecuarios, algo que puede evitar que siga saliendo más gente a trabajar a los vecinos países.



El economista Francisco Mayorga lo planteó en su último libro “Nicaragua 2010: el futuro de la economía”, al señalar que esta situación que vive el sector agrícola le abre oportunidades importantes al país, lo que permitirá un aumento de las exportaciones, conformadas principalmente por productos agropecuarios.



Estimó que este año las exportaciones van a superar los un mil 650 millones de dólares, lo que significará vender al exterior unos 400 millones de dólares más que el año pasado, sólo en bienes, y principalmente agropecuarios.



“Lo que creo es que habrá una oportunidad para generar empleo rural en Nicaragua, y esa brisa refrescante de la agricultura va a llegar a las ciudades en el segundo semestre de este año, y que en 2009, poco a poco la situación comenzará a generar un alivio, aunque evidentemente este golpe tan duro que hemos recibido por la inflación y el alza en los alimentos, una inflación importada, es un golpe del que no nos vamos a recuperar de un año para el otro, sino hasta en dos o tres años”, expresó.



BCN reporta crecimiento en flujo de remesas



En una de sus últimas comparecencias, Antenor Rosales, Presidente del BCN, afirmó que en el primer trimestre de 2008 las remesas familiares reflejaron un crecimiento del 15 por ciento, lo que significa un alivio frente a los pronósticos negativos que se esperan por la crisis estadounidense.



Según el BCN, Nicaragua recibió el año pasado 739 millones de dólares en remesas, lo que significa un 6% de crecimiento con respecto a 2006, cuando la institución registró 695 millones de dólares ingresados al país.



Los datos que reporta el BCN difieren de organismos internacionales y locales, que brindan cifras superiores en el monto que ingresa a Nicaragua por estos recursos.



Los estudios del Fomín indican que en el año 2006 Nicaragua recibió 950 millones de dólares en remesas, cifra en la que coinciden instituciones nacionales privadas.



Economistas independientes consideran que las barreras que los europeos están poniendo contra los inmigrantes, no afectarán mucho a Nicaragua en el aspecto de las remesas, ya que se estima que existen unos 5 mil nicaragüenses en esa región, principalmente en España.



Las remesas tienen una importancia enorme para países como Nicaragua, porque representan casi el 18% del Producto Interno Bruto (la producción total del país), además de significar un monto similar a las exportaciones y mucho mayor que la inversión extranjera directa.