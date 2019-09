Gremios de productores ofrecen alianzas al gobierno

Representantes de los diferentes gremios productivos presentarán hoy una propuesta al gobierno, a fin de tratar de unir esfuerzos en una estrategia para enfrentar el alza del precio internacional del petróleo, que cada vez hace más difícil producir, por las constantes alzas en energía, combustibles e insumos en general.



Los productores pretenden que, pese a las dificultades, se puedan encontrar estrategias que permitan aprovechar los altos precios de los alimentos, para que en vez de sufrir una crisis, se convierta en oportunidad para el país, para reducir el costo al consumidor y elevar las exportaciones.



Las organizaciones de productores decidieron autoconvocarse para formular una propuesta al gobierno, con lo que pretenden resolver los problemas de financiamiento y otras trabas que impiden mejorar la producción.



Enrique Zamora, Presidente de la Asociación de Productores y Exportadores de Alimentos, APEN, y gerente de Agropecuaria Lafise, dijo que la crisis de precios del petróleo y de los alimentos, ha hecho que muchos gobiernos tomen medidas que han solucionado o incrementado los problemas.



Añadió que por esa razón, los gremios productivos en Nicaragua tienen una comunicación fluida con el Ministerio de Fomento, Industria y Comercio, Mific, y el Ministerio Agropecuario y Forestal, Magfor, --a quienes harán los planteamientos-- para que las acciones que se decidan aplicar no afecten la producción o el comercio exterior del país.



Algo importante, según Zamora, es no desaprovechar la oportunidad que el sector productivo tiene con los precios altos de los alimentos, que por mucho tiempo estuvieron deprimidos para los productores.



“Es la época de impulsar las inversiones público-privadas en el sector agropecuario, y es importante desarrollarlas en una alianza entre ambas partes, para sacarle el mayor provecho y lograr así que los alimentos lleguen a más bajo precio a la población”, subrayó.



La propuesta que los gremios presentarán hoy al gobierno no tiene nada que ver con las negociaciones de los Ejes de Desarrollo que desde hace meses llevan a cabo ambas partes.



Aprovechar postrera y apante



Zamora consideró urgente el definir las políticas para impulsar la producción, porque no pueden permitir que se desperdicien las cosechas venideras, porque la siembra de primera ya pasó y ahora deben prepararse para la postrera y apante.



Señaló además que el sector privado debe seguir trabajando, y presentarle una propuesta al gobierno que le permita cumplir su función de facilitador, para ver cómo coinciden las necesidades de los productores con los programas que las autoridades ejecutan en el campo.



Afirmó que la idea es que una vez consolidada toda esa información de los gremios productivos, se pueda compartir con la banca privada para lograr el financiamiento necesario para cada sector.



Zamora destacó la importancia que tiene Nicaragua para el resto de países de la región en el abastecimiento de alimentos, sobre todo en granos básicos, lo que consideró parte de esa oportunidad en estos momentos.



Señaló que para mejorar los problemas de abastecimiento de granos básicos de los otros países del área, se podrían llevar a cabo inversiones conjuntas con productores de las naciones vecinas, para incrementar la producción.



Dijo que en total serán unos diez gremios los que estarán representados en la reunión de hoy, entre los se pueden mencionar: la Unión Nacional de Agricultores y Ganaderos, UNAG; la Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua, Upanic; la Asociación Nicaragüense de Productores de Sorgo, Anprosor; la Comisión Nacional Ganadera, Conagán; y la Asociación de Productores y Exportadores de Nicaragua, APEN, entre otros.