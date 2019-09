Crecimiento de zonas francas está estancado

El desempleo que está dejando el cierre de cinco empresas de Zona Franca, se está compensando con la entrada en operaciones de nueve compañías más dentro de este sector en lo que va del año, informó Álvaro Baltodano, Secretario Ejecutivo de la Corporación Nacional de Zonas Francas, CNZF.



Tras el cierre de cuatro empresas de la taiwanesa Nien Hsing, la mayor empleadora del país, se perdieron unos 8 mil empleos; pero posteriormente se han recuperado con las nuevas inversiones.



Baltodano dijo que el año 2008 arrancó con 87 mil 500 empleos en el sector de Zona Franca, y a la fecha se contabilizan 85 mil trabajadores en la industria, lo que significa una reducción de 2 mil 500 puestos de trabajo.



Para el mes de diciembre se espera el cierre de otra de las plantas de la Nien Hsing, lo que según Baltodano, no permitirá que crezca el empleo en esta industria, ya que se tiene estimado que el año 2008 cierre con la cantidad de puesto de trabajo con que comenzó: 87 mil 500.



El sectario ejecutivo de la CNZF señaló que las nuevas empresas de Zona Franca que comenzaron a operar en 2008 son de los sectores tabaco, manufactura, procesadoras de camarones, call center, entre otras.



Añadió que las mismas son originarias de Estados Unidos, Europa, México y Centroamérica.



Recordó que la salida de la compañía taiwanesa se debe a situaciones propias de su razón de ser, porque consideran mejor invertir en Asia que en Nicaragua.



Las industrias asiáticas tienen menores costos de operación, porque los salarios son más bajos, además de otros factores que hacen que estas industrias prefieran instalarse en este continente.



Baltodano no precisó las cifras de exportaciones de esta industria, pero consideró que no se registra un crecimiento en lo que va del año.



Sin embargo, en cuanto a inversiones, aseguró que se estiman unos 400 millones de dólares en lo que va del año, solamente en el sector de Zona Franca.



El representante de la CNZF indicó que se han tomado todas las medidas pertinentes para evitar la salida de más empresas, razón por la cual, más bien se ha logrado que nuevas compañías se instalen en el país.