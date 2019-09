Breves económicas Jorge Eduardo Arellano

01 Julio 2008 |

6:26 p.m. |

END

FMI advierte de estallidos de crisis financieras

Washington / AFP

El Fondo Monetario Internacional (FMI) advirtió el martes contra el peligro del estallido de crisis financieras en el mundo, debido a los altos precios del petróleo y de los alimentos, y por sus repercusiones sobre “la balanza de pagos de muchos países”.



“Un período prolongado con precios cercanos a los niveles actuales o por encima de ellos, tendrá un impacto serio sobre la balanza de pagos de muchos países”, señaló el organismo multilateral. “Además, la inflación está en alza, lo que afecta a todos los países, y se ven amenazados los equilibrios presupuestarios”, señaló.



“Algunos países están a punto de venirse abajo”, subrayó el director gerente del FMI, Dominique Strauss-Kahn, citado en un comunicado.



“Si los precios de los alimentos siguen aumentando y si las cotizaciones del petróleo se mantienen, algunos gobiernos ya no estarán en condiciones de alimentar a su población, ni de mantener la estabilidad de sus economías”, añadió el ex ministro francés.



Setecientos mil nuevos pobres en Guatemala

GUATEMALA / AFP

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), reveló que unos 700 mil guatemaltecos pasaron a engrosar los índices de pobreza, y otros 500 mil la pobreza extrema en los últimos dos años, ante el alza de la canasta básica por alto precio del petróleo en el mundo.



“Si el Gobierno no hace nada al respecto o no los atiende, puede llegar a aumentar el número de muertes por hambre, pues por sí solos no serán capaces de salir de esa situación”, advirtió al diario Prensa Libre el consultor de estadística del PNUD en Guatemala, Gustavo Arriola.



El experto asegura que el Estado debe dar asistencia alimentaria a este grupo de personas porque, en su opinión, que una “persona muera de hambre debería ser motivo de indignación y vergüenza para un país. No se puede permitir eso”, agregó.



Comentó que Guatemala tiene ante sí un desafío para que las cifras de pobreza y pobreza extrema “no alcancen índices irreversibles”, pues el incremento en los precios de los productos derivados del petróleo repercute en el bolsillo de la población más vulnerable.



Precios del crudo y clima alientan inversión en energías verdes

Washington / AFP

La explosión de los precios del petróleo y los temores sobre el calentamiento global incentivaron fuertemente las inversiones en las energías renovables en el mundo, principalmente la eólica, en 2007, según un informe de Naciones Unidas publicado el martes.



El aumento de 60%, a más de 148 mil millones de dólares de esas inversiones en fuentes de energía limpia y tecnologías que buscan economizar kilovatios, realizadas el año pasado en relación a 2006, no fue afectada aparentemente por la tempestad en los mercados financieros.



La disparada de esas inversiones, que comenzó en los últimos tres o cuatro años, es incentivada por la multiplicación de licitaciones públicas en los países preocupados por garantizar su seguridad energética.



“Al igual que miles de buscadores de oro fueron a California a fines del siglo XIX, el oro de la energía verde atrae hoy legiones de exploradores modernos en todas partes del mundo”, subrayó Achim Steiner, responsable del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP).



Lenta recuperación de tierras ociosas en Cuba

LA HABANA / AFP

La puesta en producción de las tierras ociosas en Cuba, que aumentaron en 30% en los último cinco años, marcha lentamente por falta de recursos materiales y humanos, pese a ser prioridad del gobierno de Raúl Castro, señala este martes el diario oficial Granma.



Sólo en la provincia La Habana, la de tierras más fértiles y agricultura más moderna, quedan aún 9 mil 803 hectáreas (Ha) ociosas, el 65% de las 14 mil 900 que registra la Oficina Nacional de Estadística (ONE) para esa región, al cierre de 2007.



Ese proceso de recuperación “a simple vista parece fácil, pero no lo es”, subrayó Granma, que añadió que “hay que emplear recursos materiales y humanos e incurrir en gastos de cuantía superior al que requiere preservar en buen estado los campos”.



La provincia de La Habana, que debe abastecer alimentos para sus habitantes y los 2.2 millones de la ciudad capital --para un total de tres millones de los 11.2 millones de cubanos--, tiene una superficie agrícola de 402 mil Ha, con un índice de aprovechamiento de 69% de esa área y una tasa de ociosidad de 3.7%.



Petroleras nacionales compiten con multinacionales

Madrid / AFP

Las empresas energéticas públicas que operan a nivel nacional “ya no están confinadas en el interior de sus fronteras” y pueden empezar a competir con las multinacionales, advirtió este martes el presidente de la OPEP y ministro argelino de Energía, Chakib Jelil.



“Las compañías nacionales de hidrocarburos ya no están confinadas en el interior de sus fronteras”, avisó Jelil durante el Congreso Nacional del Petróleo, que se celebra en Madrid, citando las chinas Sinoc y CNPC y la malasia Petronas, además de la argelina Sonatrach, que “tiene mucho dinero”, según Jelil.



“Muchas compañías internacionales eran antes compañías nacionales, tanto (la británica) BP como (la francesa) Total”, enumeró, y añadió: “Supongo que seguimos el mismo camino”.



“Tenemos los recursos, tenemos la experiencia y la tecnología y queremos aplicar todo esto a otros países”, advirtió Jelil.



Mercosur fomentará integración productiva y las Pymes

Tucumán / AFP

El Mercosur acordó este martes en la XXXV Cumbre presidencial realizada en Tucumán (1,300 km. al norte de Buenos Aires) programas para promover la integración productiva y fomentar el desarrollo de la pequeña y mediana empresa en la región.



El Programa de Integración Productiva del Mercosur persigue favorecer la interrelación de las empresas de los países socios y apunta a la construcción de un modelo productivo para la región.



Al hablar ante el plenario de la XXXV Cumbre del Mercosur, el canciller argentino, Jorge Taiana, consideró que los programas constituyen “una bisagra en la construcción del mercado común, porque el bloque deja definitivamente de lado la concepción puramente comercial que lo dominó en sus comienzos”.



El plan se articula con la creación del Fondo de Apoyo a la Pequeña y Mediana Empresa, que constituirá una herramienta financiera para las Pymes que busquen asociarse con sus similares de otros países socios.