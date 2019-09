Empresarios nicas y mexicanos darán empuje al TLC

Empresarios de Nicaragua y México firmaron un convenio con el que pretenden dinamizar el Tratado de Libre Comercio, TLC, entre ambos países, e impulsar las relaciones de negocios entre las dos naciones.



La firma del convenio entre el Consejo Superior de la Empresa Privada, Cosep, y el Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Comce, se llevó a cabo en el marco de la celebración del décimo aniversario de vigencia del TLC entre ambas naciones, y pretende que se le dé un mayor seguimiento al avance del acuerdo comercial.



José Adán Aguerri, Presidente del Cosep, dijo que el sector privado ha hecho un esfuerzo para replantear la relación con la cúpula empresarial mexicana, para que ambas sean parte del proceso para dinamizar el TLC.



Por medio del convenio se pretende que los empresarios sean parte de las comisiones administradoras de los tratados, para que como usuarios del TLC, proporcionar la información sobre los obstáculos, las necesidades que tienen y asegurar que todo acuerdo comercial que se firme, sea revisado de manera permanente.



Añadió que el objetivo es ver si el TLC está cumpliendo con el objetivo por el cual se firmó, y si no es así, determinar el por qué no se ha logrado y tomar las medidas adecuadas para que la oportunidad se convierta en una realidad.



Dijo que ya solicitaron a las autoridades de economía de ambos países, que las cúpulas empresariales estén representadas en dichas comisiones.



“En el compromiso entre el Comce y el Cosep se establece una cláusula a través de la cual, año con año, se va a hacer una revisión de esta relación, no sólo desde el punto de vista bilateral, sino desde el punto de vista de seguimiento del Tratado, con el compromiso de que si se dan estas comisiones dos veces al año, que seamos parte de las mismas para poder hacer más efectivo este trabajo”, expresó.



Avances en inversiones

Aguerri dijo que también pretenden montarse sobre la experiencia de México, por lo cual, solicitaron a las autoridades mexicanas apoyo para traer capacitadores de ese país para que vengan a trabajar con las pequeñas y medianas empresas, y así darle valor agregado al sector.



En materia de negocios e inversiones consideró positiva la visita que hizo una delegación de 20 empresarios mexicanos en el marco de la celebración del décimo aniversario del TLC, quienes expresaron su satisfacción por la ronda de negocios que sostuvieron con colegas nicaragüenses.



Éste es el segundo encuentro entre empresarios de los dos países. Una delegación de nicaragüenses estuvo recientemente en México para tratar de establecer relaciones comerciales.



Los empresarios mexicanos visitaron diferentes empresas como fábricas de calzado, tenerías, plantas procesadoras de alimentos, entre otras.



Según Aguerri, esperan de esa manera comenzar a concretizar la asociación con firmas del país del norte, estableciendo nuevos negocios y aumentar los casi 500 millones de dólares en inversiones que tiene México en el país.



En Centroamérica las inversiones mexicanas suman más de 6 mil 200 millones de dólares, lo que significa que a Nicaragua la superan hasta en más de cuatro veces los vecinos.



Relanzamiento del PPP

El presidente del Cosep consideró importante también el que el convenio se haya firmado no sólo en el marco de la celebración del décimo aniversario del TLC, sino también en momentos en que se está replanteando el Plan Puebla Panamá (PPP), que ahora se convierte en el Plan de Desarrollo Mesoamericano.



“En ese contexto de relanzamiento, nosotros como sector privado hemos hecho un esfuerzo para replantear la relación entre las cúpulas empresariales, para dinamizar el TLC”, expresó.



Destacó la importancia que el presidente de México, Felipe Calderón, le está dando al TLC firmado con Nicaragua, porque mientras en 9 años y medio sólo hubo una reunión de la comisión administradora para revisar el tratado, con el actual mandatario llevan dos reuniones entre diciembre y julio, además del apoyo que está brindando al PPP.