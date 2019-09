Breves económicas Jorge Eduardo Arellano

02 Julio 2008

9:44 p.m. |

Crecen amenazas sobre economía EU

Washington / AFP

Las amenazas que pesan sobre la economía estadounidense se intensificaron, aunque hasta el presente ha dado pruebas de una resistencia superior a lo esperado, estimó este miércoles Frederic Mishkin, uno de los gobernadores de la Reserva Federal, en un discurso pronunciado en Israel.



“Con la construcción de viviendas en continuo declive y los precios de la energía en ascenso, los factores de riesgo que pesan sobre el crecimiento continúan apareciendo, en mi opinión, en aumento”, afirmó Mishkin, cuyo discurso fue hecho público por el Banco Central estadounidense.



“La recuperación de los mercados financieros debería ser lenta, me parece, lo que debería someter a la economía estadounidense a vientos en contra durante cierto tiempo”. “En consecuencia, el crecimiento podría ser más bien débil, aunque espero que se recupere el año próximo”, agregó.



Acuerdo de Doha está muy cerca

Brasilia /AFP

El presidente brasileño, Luiz Inacio Lula da Silva, dijo el miércoles que está más cerca que nunca la posibilidad de un acuerdo para concluir las negociaciones comerciales de la Ronda de Doha de la OMC, y que éste puede ayudar a disminuir la inmigración que preocupa a Europa.



“Nunca estuvimos tan cerca de hacer un acuerdo para cerrar las negociaciones de Doha”, dijo Lula en breves declaraciones a la prensa, tras un evento en la sureña ciudad de Curitiba.



El presidente había sido interrogado sobre sus expectativas ante la reunión ministerial convocada por el director general de la Organización Mundial del Comercio (OMC), Pascal Lamy, el 21 de este mes en Ginebra, para intentar llegar a un acuerdo y evitar el colapso de las mismas.



“Si no hacemos el acuerdo, no estaremos contribuyendo al fortalecimiento de la democracia, la paz y, sobre todo, para disminuir la inmigración que tanto preocupa a los europeos”, afirmó Lula.



Petrobras con nuevas exploraciones petroleras

Madrid / AFP

Tras los recientes descubrimientos de reservas “offshore”, la brasileña Petrobras tiene por delante un intenso período de explotación de grandes yacimientos, a la vez que se lanza al sector de los biocombustibles, ajeno a la crisis provocada por el precio del crudo.



“Es una gran tarea desarrollar todo lo que tenemos”, reconoció este miércoles Sergio Gabrielli, Presidente de la compañía, en conferencia de prensa, durante el XIX Congreso Mundial del Petróleo, que se celebra en Madrid.



Petrobras descubrió en los últimos meses varios yacimientos de petróleo y gas en el subsuelo marino de la cuenca de Santos. El único con un volumen estimado es el de Tupí --entre 5 mil y 8 mil millones de barriles equivalentes de petróleo--, mientras en los otros pozos la empresa conoce que es lo que tiene, que podría aumentar en un 50% las reservas de crudo del país.



Con estos descubrimientos Brasil que se encuentra en la décimo cuarta posición mundial en cuanto a reservas, con 14 mil millones de barriles; “va a subir” varios puestos en este ranking.



“Nosotros tenemos características radicalmente distintas de las de otros mercados”, ya que entre otras cosas más del 50% del combustible para coches es etanol, explicó.



Lula lanza vasto plan agrícola

Brasilia / AFP

El gobierno brasileño lanzó este miércoles un plan agrícola destinado a aumentar la producción de granos del país a la marca histórica de 150 millones de toneladas en la próxima cosecha, y ayudar a contener el alza de los precios en Brasil y en el mundo.



La elevación de la demanda de alimentos es “una extraordinaria oportunidad para que nos transformemos en el granero del mundo”, dijo el presidente Luiz Inacio Lula da Silva al presentar el programa agrícola en la sureña ciudad de Curitiba.



La cosecha 2008-2009 será mayor en 5% a la actual, dijo el ministro de Agricultura, Reinhold Stephanes, mientras Lula opinó que “en este momento de la historia en que se habla de crisis de inflación a causa de los alimentos, tenemos que dar una respuesta, no conteniendo la capacidad de consumo del pueblo, sino aumentando la productividad”.



El gobierno dará un financiamiento para el sector de 48 mil millones de dólares para incentivar el aumento de la cosecha y frenar el alza de precios, aumentar las reservas oficiales de granos, en especial de arroz y maíz, dijo a la Agencia Brasil el secretario de Política Agrícola del Ministerio de Agricultura, Edilson Guimaraes.



Costa Rica restringe circulación de vehículos

SAN JOSÉ / AFP

El gobierno de Costa Rica anunció este miércoles que ampliará las restricciones a la circulación de vehículos privados y oficiales en la capital, a fin de reducir el consumo de combustibles.



El ministro de la Presidencia, Rodrigo Arias, dijo en conferencia de prensa que la prohibición establecida para la circulación de vehículos un día a la semana en horas pico, será ampliada al día completo, para aumentar el impacto de la reducción.



Con la nueva medida, un 20% de la flota vehicular dejará de circular en la zona más congestionada de la capital, de lunes a viernes, lo que el gobierno espera que incida en un mayor ahorro de combustibles.



También se emitirá una directriz presidencial que restringirá el uso de vehículos oficiales los fines de semana, y obligará a las entidades públicas a planificar sus giras, de manera que se hagan en forma colectiva.



Finalizan monopolio de seguros en Costa Rica

SAN JOSÉ / AFP

El voto de 31 diputados puso fin al monopolio de los seguros que durante 84 años estuvo en manos del Instituto Nacional de Seguros (INS), al término de una votación en la Asamblea Legislativa realizada el martes por la noche.



La ley reguladora del mercado de seguros es una de las normas necesarias para que entre en vigor en Costa Rica el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y República Dominicana con Estados Unidos, después que fue aprobado en referéndum en octubre del pasado año.



La nueva ley abre el mercado de seguros costarricense a operadores nacionales y extranjeros, y autoriza al INS a operar en el extranjero mediante contratos mixtos, sin la obligación de contar con la garantía del Estado. En las próximas semanas esta ley deberá ser sancionada por el Poder Ejecutivo, y ser publicada en La Gaceta para su entrada en vigencia.