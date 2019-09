Chávez invita a países de la OPEP a subsidiar a las 50 naciones más pobres

El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, propuso a la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, asumir los costos de la factura petrolera de los 50 países más pobres del mundo, convencido de que los precios del crudo, que este jueves superaron la barrera de los 145 dólares por barril, "van a seguir subiendo".



"Que la OPEP, o algunos de sus miembros, se encargue del suministro de esos países a través de mecanismos especiales, subsidios, donaciones, convenios. No nos vamos a hacer más ricos ni más pobres" por eso, dijo el mandatario en un discurso durante la inauguración de una conferencia del grupo de países No Alineados en la Isla Margarita.



Chávez indicó que el precio del crudo "va a seguir subiendo y no porque (los países petroleros) queramos que suba, no es culpa nuestra".



Por esta razón, el líder venezolano consideró que las naciones petroleras "no debemos permitir que el precio del barril caiga crudo, seco, contra pueblos empobrecidos".



El mandatario ha dicho que un barril a 100 dólares sería lo "justo", pero que existen factores ajenos a los productores que impulsan los precios.



La caída del dólar, la especulación financiera y las tensiones geopolíticas que involucran a importantes productores de crudo, son para Chávez las verdaderas causas detrás del ascenso del oro negro.



"La culpa no es nuestra, retiren las tropas de Irak y verán cómo de inmediato cae varios dólares el precio del petróleo; que cesen las amenazas contra Irán y contra Venezuela y verán que el precio desciende", lanzó el presidente, en clara alusión a Estados Unidos.



"Respeten a los grandes países productores y más bien busquemos mecanismos de cooperación conjuntos", agregó.



Chávez también señaló como causas de los altos precios el "agotamiento" de las reservas mundiales de petróleo y el consumo exagerado de energía de los países más desarrollados, y puso como ejemplo las Torres Gemelas de Nueva York, derribadas tras el ataque terrorista del 11 de septiembre 2001.



"Hay un consumo exagerado, las torres del World Trade Centre, esas dos torres -y ahora es capaz que digan que Chávez las mandó a tumbar. No, yo no las mandé a tumbar-, pero esas dos torres solitas consumían más energía que todo el Caribe. Es un despilfarro terrible", remató.