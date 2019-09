"Precios del petróleo seguirán en aumento"

El presidente Hugo Chávez afirmó hoy que los precios del petróleo continuarán en su espiral al alcista debido a la disminución de reservas mundiales de crudo y al consumo excesivo en los países ricos como Estados Unidos.



Funcionarios estadounidenses y líderes europeos pretenden culpar por el aumento a los países productores como Venezuela, dijo Chávez en momentos que los precios del petróleo se ubican por primera vez por encima de 145 dólares por barril.



Pero los verdaderos culpables son la aparente sed insaciable de combustible de los estadounidenses, la disminución gradual de las reservas de petróleo, el debilitamiento del dólar, los conflictos en Irak y las ''amenazas'' de Washington contra Irán, indicó el gobernante.



''Hoy los precios se vinieron hacia arriba y va a seguir subiendo el precio de petróleo'', dijo Chávez en un discurso en la reunión de Ministros de Información del Movimiento de los No Alineados (NOAL) que se realiza en Venezuela.



''Quieren echar la culpa a nosotros, a los árabes y a Venezuela. La culpa no es nuestra... retiren las tropas de Irak y ustedes verán como va a caer varios dólares los precios de petróleo, casi de inmediato'', comentó.



''Dejen las amenazas contra Irán y Venezuela, los países petroleros, y verán que el precio tiende a descender'', agregó.



Venezuela es el quinto mayor proveedor de petróleo de los Estados Unidos, pero Chávez señaló que su gobierno está reduciendo su dependencia de ese país a través de programas como Petrocaribe, en virtud de lo cual Venezuela vende unos 330.000 barriles de crudo al día en condiciones preferenciales a más de una docena de naciones del Caribe.



Chávez también advirtió contra la caída del dólar y sugirió que los inversores deberían desprenderse de los bonos del Tesoro de Estados Unidos.



''El dólar viene en picada, no recomiendo a nadie a tener bonos de Tesoro de Estados Unidos, eso es puro papel'', enfatizó.



El dólar estadounidense ha estado en declive en los últimos seis años frente a otras divisas importantes. El dólar se ha debilitado en las expectativas que el directorio de la Reserva Federal (banco central estadounidense) no aumente los tipos de interés para impulsar la economía debido a su bajo crecimiento.