AMCHAM lamenta confrontaciones de Ortega

La Cámara de Comercio Americana de Nicaragua (AMCHAM) "lamentó profundamente" hoy la "búsqueda innecesaria de confrontaciones" del presidente Daniel Ortega, en alusión a los ataques que lanzó en el plenario de la XVII Cumbre Iberoamericana, celebrada en Chile.



En un comunicado divulgado hoy, AMCHAM también lamentó "el cada vez más evidente alineamiento del presidente (Ortega) con el llamado socialismo del siglo XXI", promovido por el presidente de Venezuela, Hugo Chávez.



"La política exterior de Nicaragua no debe responder -nunca más- a intereses extranjeros sino a los de nuestro pueblo, que desea la paz y armonía con todos nuestros amigos", agrega el comunicado de AMCHAM.



El organismo del sector privado, además expresó su "más firme respaldo al pueblo y gobierno de España, así como a Su Majestad Don Juan Carlos de Borbón, ante los injustificados ataques a su política exterior".



Durante el plenario de la Cumbre Iberoamericana, el rey de España se molestó con Chávez y Ortega por los ataques contra el ex presidente del gobierno español José María Aznar y a las empresas españolas.



AMCHAM señaló que España "ha estado siempre lista a ayudar a Nicaragua sin importar la ideología del gobierno de turno", como lo demostró recientemente con "la asistencia desinteresada y generosa" proveída en ocasión de los daños causados por el huracán "Félix" en el Caribe Norte de este país.



La Cámara deploró la petición que hizo Ortega para descartar a la Organización de Estados Americanos (OEA) y excluir de esta institución a Estados Unidos, "que ha sido nuestro mejor socio comercial y una de las más significativas fuentes de ayuda externa".



El organismo en el comunicado enumeró una larga lista de situaciones difíciles en que la OEA ha brindado "respaldo invaluable" a Nicaragua desde 1979.



AMCHAM señaló a Ortega que los discursos y ataques -por muy justificados que sean para algunos- "no generan un sólo empleo. Los empleos los generan la inversión del sector privado y para ello, debe tener claro que el buen clima y las condiciones que lo incentiven, son fundamentales".



Formuló un llamamiento a Ortega para que aproveche la oportunidad que le brindan los foros internacionales en que participa, "para que -como lo recomendase el presidente del Brasil durante su reciente visita a Nicaragua- nos olvidemos de una vez por todas del pasado y que se mire hacia el futuro, promoviendo nuevas inversiones en Nicaragua".