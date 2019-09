Reclaman que el G8 incorpore a México, Brasil, China, India

Las naciones del Grupo de los Ocho, que efectúan su reunión cumbre anual en Japón a partir del lunes, siempre han constituido un club reservado a las economías más grandes y saludables del mundo. Ahora, un coro creciente reclama que el club abra sus puertas a otros.



China, que no está en el G8, ha eclipsado a más de la mitad de los miembros del grupo en magnitud económica, y el producto bruto interno de Brasil es mayor que el de Rusia.



''¿Cuándo pasarán del G8 al G13'', se preguntó Lael Brainard, del Brookings Institution, un grupo de estudio en Washington. ''Ninguno de estos problemas puede solucionarse sin la participación de países como China, India, México, Brasil y Sudáfrica''.



Por cierto, el dominio del G8 sobre la economía mundial no es lo que solía ser.



Estados Unidos, Japón, Alemania, Gran Bretaña, Francia, Italia, Canadá y Rusia representaban el 58% de la economía mundial en el 2007 según los precios actuales, indican las cifras del Fondo Monetario Internacional, comparado con un 65% diez años antes.



En momentos en que los miembros del G8 han dejado muy atrás sus períodos gloriosos de crecimiento económico en las décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial, otras naciones han avanzado con economías a las que hay que tener en cuenta.



La principal es China. Su economía de 3,4 billones de dólares (correcto) es la cuarta del mundo, pisándole los talones a la tercera, Alemania. Brasil tiene la décima economía del mundo, detrás de Canadá, pero delante de Rusia. Después de Rusia está la ascendente India.



No es sólo cuestión económica. Los cinco países mencionados por Brainard incluyen potencias militares y los dos con mayor población en el mundo, China e India. En el debate sobre el calentamiento global, China compite con Estados Unidos como los mayores contaminantes.



''El mundo ha cambiado notablemente'', afirmó Robert Hormats, vicepresidente de Goldman Sachs (Internacional), que ayudó a los presidentes Gerald Ford, Jimmy Carter y Ronald Reagan a prepararse para las cumbres económicas. ''La nueva estructura del poder mundial no es lo que era''.



No sería la primera vez que el G8 cambie la nómina de afiliados.



El grupo sostuvo su primera cumbre en Francia en 1975 con seis miembros: Estados Unidos, Gran Bretaña, Alemania Occidental, Italia y Japón, además del país anfitrión. Canadá se incorporó al año siguiente. Rusia se unió en 1997.



En años recientes la lista de participantes a la cumbre ha aumentado, aunque las naciones del club exclusivo siguen con sus propias reuniones.



Un total de 22 jefes de gobierno _los ocho del club, siete de Africa y varios de otras economías prominentes_ participarán en la cumbre en Toyako.