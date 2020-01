Biocombustibles elevan en 75% el precio de los alimentos

Un informe del Banco Mundial responsabiliza a los biocombustibles de ser los causantes en un 75 por ciento del encarecimiento de los alimentos, aseveración que es rechazada por Gerardo Escudero, representante en Nicaragua del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, IICA.



El informe confidencial del Banco Mundial, publicado por el diario británico “The Guardian” y difundido por otros periódicos como El Mundo de España, señala que además del 75 por ciento atribuido a los biocombustibles, otro 15 por ciento de los altos precios de los productos agrícolas es culpa del encarecimiento de los combustibles y los fertilizantes utilizados en su producción.



El informe, escrito por Don Mitchell, fue finalizado en abril, pero no se ha publicado aún “porque podría enfrentar al Banco Mundial con la Casa Blanca”, según un testimonio interno del organismo, al que tuvo acceso “The Guardian”.



Esta teoría la refuerza otro estudio británico que prueba la “significante” aportación del combustible hecho con vegetales a la inflación de los alimentos, señalando que desde abril, la gasolina y el diesel consumidos en Reino Unido tiene que incluir al menos un 2.5 por ciento de biocombustibles por ley, mientras que la Unión Europea estudia alcanzar el 10 por ciento en 2020.



El gobierno de Estados Unidos considera que el uso de productos agrícolas para producir biocombustibles sólo encarece los alimentos en un 3 por ciento.



Gerardo Escudero, representante del IICA en Nicaragua, dijo que el culpar a los biocombustibles en ese porcentaje es absurdo, porque diversos estudios, incluyendo algunos del mismo Banco Mundial, señalan que como máximo el porcentaje que se le atribuye de responsabilidad a los combustibles agrícolas es de entre el 20 y 30 por ciento.



El IICA es uno de los organismos que ha estado impulsando proyectos de producción de biocombustibles en América Latina, para tratar de amortiguar el impacto de los altos precios del petróleo.



Demanda creciente influye en alza

Una de las razones que según Escudero es motivo de rechazo del informe del BM, es que la demanda creciente en alimentos y los cambios en el consumo de los mismos, provocado por China e India, representan un alto porcentaje en el alza de los precios.



Dijo que se trata de una combinación de fenómenos, que incluye también la sequía en algunos países y fenómenos coyunturales causados por la naturaleza. Por tales razones, Escudero consideró sesgado el informe en mención, porque si existe algún impacto en el precio de los alimentos por causa de los biocombustibles se debe al uso que Estados Unidos hace del maíz, lo que provoca un incremento en los precios de los granos en general.



Plan Nacional no avanza

Durante la administración anterior, el gobierno nicaragüense conformó una Comisión entre funcionarios públicos y empresarios para impulsar la siembra masiva de palma africana, para la producción de biodiesel para el mercado local y la exportación.



Sin embargo, desde que asumió el nuevo gobierno no se ha avanzado en ese proyecto, que había despertado el interés de inversionistas nacionales y diversos países. Según Escudero, efectivamente, no se mira en el panorama nada claro sobre inversiones importantes en esa área.