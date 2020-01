Competencia de Dos Pinos no bajará precio de leche fluida

La inversión que la industria láctea costarricense Dos Pinos hará en Nicaragua, presionará el acopio de leche de las empresas locales ante la deficiente infraestructura del país, y podría impactar en el precio del producto, afectando al consumidor final, consideraron representantes de las industrias nacionales.



El diario costarricense La Nación informó de una inversión de entre 5 y 6 millones de dólares de la Dos Pinos en Chontales, donde montará una planta, y conformó una alianza con ocho cooperativas productoras que le proveerán de leche.



La decisión de la empresa tica de acopiar leche en Nicaragua y otros países como Guatemala y Panamá, es porque el aumento de la producción láctea en Costa Rica, de alrededor de un 7 por ciento al año, no alcanza para abastecer el crecimiento esperado de esa compañía en la región, según señalaron representantes de Dos Pinos al periódico costarricense.



Cláudio Henrique Sales Costa, Director General de Parmalat, dijo que mientras no se reparen los caminos, no se abran nuevas vías en zonas productivas y no haya energía eléctrica, la leche acopiada siempre será la misma.



“Si viene un competidor más, estaremos acopiando o peleando siempre por la misma leche existente en el mercado”, agregó.



Sales Costa afirmó que siempre se dice que hay mucha leche sin acopiar en Nicaragua, pero sin caminos ni energía eléctrica, la entrada de otra empresa en el acopio del alimento afectará a la industria nacional.



El director general de Parmalat señaló que el acopio actualmente ha estado creciendo, pero debido al invierno, mientras el mercado está bastante deprimido ante el deterioro del poder adquisitivo que están sufriendo los consumidores.



Presión inflacionaria



Alfredo Lacayo, Director Ejecutivo de Lácteos Centroamericanos, Centrolac, expresó que se entiende que la inversión de Dos Pinos es con la intención de exportar al resto de Centroamérica, y no para fomentar y aprovechar el mercado local.



Por tal razón, consideró que las exportaciones son positivas en general para la industria, ya que incentiva la inversión en producción de leche y mejora la calidad de leche cruda en el mediano plazo, pero que también puede impactar negativamente.



“A corto plazo va a generar presiones inflacionarias en el mercado de leche cruda, a menos que el gobierno ejecute en tiempo y forma las inversiones necesarias en infraestructura para poder incrementar la oferta de leche en el mismo volumen que la demanda adicional”, indicó.



Lacayo enfatizó en que si no se hacen las inversiones en caminos de penetración, red eléctrica y pavimento de carreteras en las zonas lecheras del país, el resultado de esta nueva demanda va a resultar en que el consumidor nicaragüense terminará pagando más por un litro de leche que lo que paga actualmente.



“Esto va a resultar en una reducción de consumo de leche en Nicaragua, y por ende, probablemente veríamos un incremento en la desnutrición infantil. Nuestro consumo per cápita anual, el más bajo de Centroamérica, bajaría aún más”, explicó.



El representante de Centrolac señaló además que según su análisis, la inversión de Dos Pinos es con el objetivo de comprar materia prima al menor precio posible y transferir el valor agregado de la industrialización de la leche a Costa Rica.



Hay capacidad



Por su parte, Germán Flores, Presidente de la Unión Nicaragüense de Productores de Leche, Unileche, consideró que existe suficiente capacidad para abastecer la demanda de las industrias, porque sólo se está acopiando el 18 por ciento de la leche.



Sin embargo, reconoció el planteamiento de las industrias, de que existe un problema de acceso a las zonas productivas, lo que según Flores provoca un “canibalismo” en las zonas donde sí se puede entrar, donde también el precio es mejor para el productor. Pero se quejó de que el productor siempre gana menos.



Estadísticas de la Cámara Nicaragüense del Sector Lácteo, Canislac, indican que el año pasado se registró una capacidad de acopio de 590 mil litros por día. Pero este año esa cantidad se elevó a 800 mil litros por día.



Sin embargo, los productores consideran que el dato se queda corto y la cifra podría llegar a 1.2 millones de litros por día.