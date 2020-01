ABC de las MYPIMES

El posicionamiento y las mipymes



Domingo Frixione



Hace más de una década un mercadólogo anglosajón (Al Ries), reconocido internacionalmente en su campo, expresó: “Lo importante es POSICIONARSE EN LA MENTE DEL CONSUMIDOR”.



¿Y qué entendemos por POSICIONAMIENTO?

Posicionamiento es ocupar un lugar, un sitio en la mente de los consumidores; que se acuerden de nuestros productos o servicios.



¿Cómo quisiéramos que nos recuerden?

Lógicamente, como los NÚMERO UNO; los mejores en la fabricación de un determinado bien, la comercialización y/o servicio al cliente. ¿En qué debemos trabajar “constantemente” para ocupar esa primera posición? Evidentemente que en la CALIDAD de todo lo que realicemos.



Si elaboramos un producto de óptima calidad, con un precio competitivo (accesible a cada segmento poblacional), y lo respaldamos con un excelente servicio: ¿qué creemos que dirían nuestros clientes? Seguramente: ¡Muy bien, excelente!

Sin embargo, mi querido lector, lo que acontece en muchos casos es que al inicio, cuando se lanza un producto, existe una alta dosis de esmero, motivación, impulso, etc.; pero inexplicablemente si alguna causa externa (controlable o no) nos altera, el impacto lo recibe el producto o servicio que estamos impulsando y terminamos perdiendo, siempre, algún grado del posicionamiento que habíamos alcanzado.



Por lo tanto, iniciemos un proceso de reflexión y separación de la actividad a la que nos dedicamos vs las emociones. A continuación conteste, por favor, las siguientes interrogantes:



¿Considera usted que su producto es de “óptima” calidad?

¿Considera usted que su producto está “diferenciado” de la competencia?

¿Considera usted que su producto tiene un precio accesible a su clientela?

¿Considera usted que su producto se oferta con excelente servicio?

¿Considera usted que su producto está “visible” en los puestos de venta?

Si sus respuestas son afirmativas, usted va rumbo a ocupar una POSICIÓN IMPORTANTE EN LA MENTE DE SU CONSUMIDOR. De lo contrario, revise en qué está fallando y mejore dicho inconveniente.





¡NUNCA ES TARDE! ¡INICIE HOY!