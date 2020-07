Regularán exportaciones de arroz

El libre mercado no permite poner freno a las ventas de arroz para los países vecinos, pero sí regularlas. Por tal razón, el Ministerio de Fomento, Industria y Comercio, Mific, permitirá la salida del grano sólo a los exportadores autorizados, informó el titular de esa cartera, Orlando Solórzano.



Con esta medida el Mific está respondiendo a la preocupación externada por los productores nacionales del grano, quienes aseguraron que aunque somos deficitarios en la producción del alimento, éste se está vendiendo a los países vecinos, lo podría provocar un problema de desabastecimiento similar al que ocurrió con el frijol el año pasado.



Fernando Mansell, Presidente de la Asociación Nicaragüense de Arroceros, ANAR, expresó en días recientes a EL NUEVO DIARIO, que supuestamente compradores del exterior están viniendo a llevarse el producto porque aquí tiene un precio más bajo que en el resto de países de la región.



El principal comprador es Honduras, aunque también ha salido grano hacia Guatemala y una pequeña parte a Costa Rica.



El ministro del Mific explicó que han estado trabajando con toda la cadena --producción, industrialización y comercialización de arroz--, lo que ha permitido que en el país se esté comercializando al precio más bajo de todo Centroamérica.



Agregó que por esa razón compradores de países vecinos están viniendo a Nicaragua a llevarse el grano, para comercializarlo en sus respectivos mercados y obtener ganancias.



Dijo que en Nicaragua existen precios más bajos en todos los granos básicos, al comparar los valores de los productos con El Salvador, Honduras y Costa Rica.



El ministro dijo que existe comercio de granos con los países vecinos, pero eso no quiere decir que el gobierno no debe velar por que las exportaciones no lleguen a niveles que afecten el mercado local.





Suficiente abastecimiento

Solórzano aseguró que en lo que va del año se han exportado 70 mil quintales de arroz, lo que según él, no es motivo de preocupación, ya que sólo significa el 1 por ciento del consumo nacional, que es de unos 6 millones de quintales al año.



Nicaragua produce unos 4 millones de quintales al año y para satisfacer la demanda debe exportar los restantes 2 millones de quintales, producto que se trae de Estados Unidos.



El funcionario señaló que el arroz importado está subiendo considerablemente de precio, y al importarlo y mezclarlo con el nacional, eleva en cierto porcentaje el valor del alimento a nivel local, aunque menos que en los otros países del área.



Mencionó las exoneraciones al sector agropecuario como uno de los factores que hacen que el producto sea más barato aquí, algo en lo que el gobierno se ha adelantado a los países vecinos.



La nueva regulación para exportar arroz incluye que quien realice la venta esté debidamente registrado como exportador formal, que tenga su número RUC y pague sus impuestos, entre otros requisitos.



Según los productores, los que se están llevando el arroz son principalmente compradores de los países vecinos, quienes se traen un camión y se van a las industrias, donde piden que se les venda determinada cantidad del grano, pagando de contado.



El Centro de Trámite de las Exportaciones, Cetrex, registra 13 exportaciones de arroz de enero a junio, principalmente hacia Honduras y Guatemala.



ANAR considera que el precio internacional del arroz continuará subiendo, tomando en cuenta la reducción de las exportaciones de Tailandia, situación que se mantendrá al menos este año y el primer semestre de 2009.