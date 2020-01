China será la primera economía mundial

La economía de China superará a la de Estados Unidos, transformándose en la más grande del mundo de aquí al año 2035, y la duplicará en importancia de aquí a 2050, según estimaciones del economista Albert Keidel, del centro de reflexión Carnegie Endowment for International Peace, publicadas ayer.



“Está claro que la performance económica de China es más que un fenómeno pasajero”, escribe Keidel.



Desde el año 2000, “su crecimiento económico superó el 10 por ciento anual, y sigue siendo fuerte en el primer semestre de 2008”, dice.



“Debido a que su éxito durante las décadas pasadas no ha estado basado en las exportaciones sino en la demanda interna, su crecimiento rápido puede seguir durante buena parte del siglo XXI sin ser limitado por el mercado mundial”, explicó.



Keidel, ex economista del Banco Mundial y del Tesoro estadounidense, subrayó que el PIB chino actual es de tres billones de dólares, contra 14 billones de Estados Unidos.



“Si la expansión china se acerca al ritmo de expansión de otros países modernizadores de Extremo Oriente en un estadio comparable de su desarrollo, el poder de las tasas de crecimiento acumuladas significa que la economía de China será sin dudas más grande que la de Estados Unidos antes de la segunda mitad del siglo”, según Keitel.



En 2050, estima, el PIB chino debería alcanzar los 82 billones de dólares, contra 44 billones de Estados Unidos.