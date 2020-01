Breves económicas Jorge Eduardo Arellano

Venezuela retrasa plan para usar gas en vehículos



El gobierno venezolano pospuso hasta 2009 el inicio de un programa para estimular el uso de gas natural vehicular (GNV), que estaba previsto para comenzar en julio de este año y había provocado la suspensión de las ventas de vehículos durante una semana.



El Programa de Gas Natural Vehicular, anunciado en 2007, ordenaba que a partir del 1 de julio de 2008 todas las unidades automotoras que se comercializaran en Venezuela debían estar equipadas con dispositivos para el uso dual de GNV y combustible líquido.



Sin embargo, ayer el Ministerio de Energía y Petróleo venezolano publicó una resolución que difirió el comienzo del plan hasta abril de 2009.



La nueva norma además establece que sólo 30 por ciento de las unidades automotoras que se importen, fabriquen o ensamblen en Venezuela, deberán estar equipadas con el sistema dual.



Esta cuota se incrementará a 40 por ciento en 2010 y por lo menos 50 por ciento en 2011, según el texto.



Gobierno español no prevé déficit en 2009

MADRID / AFP

El jefe del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, afirmó que España no llegará a los niveles de déficit público del 2 y 3 por ciento que tienen algunos grandes países europeos, pese a la brusca desaceleración económica que atraviesa el país.



“La mayoría de los países europeos, los grandes, tienen déficit del 2.5 por ciento y del 3 por ciento, a mí me parece una cifra excesiva”, afirmó Zapatero en una entrevista en la televisión privada española Antena 3.



Preguntado por el nivel de déficit que consideraría aceptable, el presidente del gobierno español afirmó: “No vamos a vivir esta situación”, pese a que el alza de los precios del crudo y la brusca desaceleración económica amenazan el superávit del Estado.



El superávit presupuestario español cayó un 71.6% en los cinco primeros meses del año respecto al mismo periodo de 2007, a 3.186 millones de euros, había anunciado en junio pasado el Ministerio de Economía español.



El superávit presupuestario español había sido de 11.220 millones de euros en los cinco primeros meses de 2007.



Arroceros ticos instan a gobierno a integrarse a Petrocaribe

San José / AFP

Costa Rica debería adherirse a la iniciativa Petrocaribe creada por Venezuela en 2005, para aprovechar las ventajas económicas en la adquisición del crudo proveniente de ese país, propuso la Corporación Arrocera Nacional (Conarroz).



El presidente de la entidad arrocera, Oscar Campos, dijo a la AFP que en los próximos días pedirán al mandatario Oscar Arias que integre al país a Petrocaribe, tal y como lo hicieron Nicaragua, Honduras y Guatemala, ante la amenaza actual de las crisis alimentaria y del petróleo.



“Esta instancia del gobierno fue un acuerdo que logramos por unanimidad durante un reciente congreso de arroceros”, dijo Campos.



“El gobierno no ha querido abrir la puerta de los potenciales recursos que Venezuela otorga a muchos países de Centroamérica y el Caribe. Ahí (en Petrocaribe) hay una enorme probabilidad de recursos”, agregó.



Campos recordó que la adhesión permitirá a Costa Rica comprar el petróleo financiado a plazos, por lo que dispondría de fondos para inyectarlos a la producción de granos básicos.



G8 logra acuerdos sobre economía y cambio climático

Toyako, Japón / AFP

Los líderes de las ocho grandes potencias (G8) lograron ayer acuerdos sobre cambio climático, la economía mundial y un número de crisis políticas en el segundo día de su Cumbre en Toyako, en el norte de Japón. Estos son algunos de los acuerdos:

- CAMBIO CLIMÁTICO: los líderes del G8 acordaron la necesidad de que el mundo recorte sus emisiones de dióxido de carbono en al menos 50% para 2050 y en que cada nación fije su propia meta a mediano plazo.



- DESARROLLO EN ÁFRICA: los líderes del G8 se fijaron un plazo de cinco años para otorgar al continente 60 mil millones de dólares, a fin de que luche contra el Sida, la malaria y la tuberculosis, y prometió 100 millones de redes impregnadas con insecticida para 2010, con el objetivo de frenar el avance de la malaria.



- CRISIS ALIMENTARIA: los líderes del G8 llamaron a los países con suficientes stocks de alimentos a liberar algunas de sus reservas, para ayudar a otros en dificultades para enfrentar los altos precios, e indicaron que es “imperativo” levantar las restricciones a las exportaciones alimenticias.



- PETRÓLEO: los líderes del G8 llamaron a los países productores de crudo a aumentar sus capacidades de producción y refinación para ayudar a enfriar los precios récord del crudo.



Critican conflictos de interés de agencias calificadoras

WASHINGTON, (AFP) - La autoridad estadounidense de regulación de los mercados bursátiles (SEC), criticó a las grandes agencias de notación Moody’s Investors Services, Standard &; Poor’s y Fitch Ratings, por conflictos de interés en su seno.



Al cabo de un año de investigación, cubriendo el período transcurrido desde 2004, la SEC concluyó que “es posible obtener progresos” en este campo.



Las agencias son acusadas de haber contribuido en mucho al agravamiento de la crisis del “subprime” y su diseminación en todo el mundo, por haber respaldado la emisión de papeles vinculados a deudas hipotecarias desvalorizadas.



En su informe la SEC señala numerosos ejemplos de intereses indebidamente coincidentes entre el servicio comercial y el de análisis financiero de las agencias de notación.



Así, hasta el año 2007 una agencia permitía que sus analistas participaran de la negociación de sus honorarios con las instituciones financieras interesadas en ser calificadas por ellos.