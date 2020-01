El Banco Central de Nicaragua sin Consejo Directivo

El Consejo Superior de la Empresa Privada, COSEP, espera que a la brevedad se devuelva la estabilidad institucional en el Banco Central de Nicaragua, nombrándose al Consejo Directivo.



Desde mayo el BCN,la entidad rectora de la economía nacional, funciona sin Consejo Directivo y toda decisión, como la renegociación de los CENIS con Banpro y Bancentro ha recaído en su presidente Antenor Rosales a pesar que lo prohíbe la Ley Orgánica del Banco Central.



La información que maneja el COSEP es que el Presidente de la República estará enviando las ternas, para que el Parlamento elija en agosto a los tres directivos faltantes y tambien que los nombramientos no respondan a afinaciones políticas.



Los empresarios cuestionan que en la elección de candidatos el Presidente sólo consultó a los gremios afines a su partido,y no solo eso sino tambien tres de sus altos directivos son parte de los acusados por la Fiscalía en el caso de los CENIS ellos son: José de Jesús Rojas, Gerente General, Gerente Financiero, Carlos Cerda, y Estelina López Conde, Apoyo Técnico de la Gerencia Financiera.



El Cosep confía que esta nueva situación no paralice el funcionamiento del Banco Central por cuanto habrían serias repercusiones a la estabilidad económica del país