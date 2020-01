CA demandará a la UE el fondo para infraestructura

Centroamérica demandará a Europa en la cuarta ronda de negociación del Acuerdo de Asociación, una respuesta a la propuesta que el istmo hizo de aprobar el denominado Fondo Económico de Crédito Financiero, una partida millonaria que se utilizaría para reducir las desventajas en infraestructura que tiene Nicaragua y sus vecinos.



Ése es el planteamiento hecho por Oscar Alemán, Coordinador Técnico de la Comisión del Acuerdo de Asociación del Consejo Superior de la Empresa Privada, ADA-Cosep, quien consideró “difícil” la negociación con los europeos, por considerar que mantienen una posición cerrada en los temas prioritarios para Centroamérica.



La UE y Centroamérica se verán las caras nuevamente del 14 al 18 de julio en Bruselas, Bélgica, donde se llevará a cabo la cuarta ronda de negociación del Acuerdo de Asociación, que incluye un tema de libre comercio.



El representante del sector privado nicaragüense en la negociación con la UE, dijo que hasta ahora la UE no ha querido pronunciarse sobre el Fondo Económico de Crédito Financiero, que el istmo está solicitando como complemento de vital importancia para que se articule con la parte productiva y de infraestructura que requieren las inversiones en Centroamérica, y particularmente Nicaragua.



Alemán dijo que no está definido el monto, pero que algunos países lo estiman en más de 20 mil millones de euros (más de 31 mil millones de dólares), que se destinarían a la mejora de la infraestructura vial, puertos, aeropuertos y proyectos productivos de alcance regional, que sirvan como plataforma de las inversiones provenientes de Europa y cualquier parte del mundo.



“Esperamos ser los más beneficiados (los nicaragüenses). En realidad es una iniciativa nicaragüense. Habían reacciones iniciales que tenían sus dudas a nivel de Centroamérica, pero ahora ya hay conciencia de que este fondo es fundamental para que haya un apalancamiento financiero de largo plazo, con condiciones muy blandas para los países de la región”, apuntó Alemán.



Dijo que los aspectos vinculados a mecanismos financieros llevan tiempo, y Centroamérica tiene prisa en mejorar la infraestructura y la competitividad.



Añadió que las limitaciones que tiene Nicaragua son oportunidades de negocio, porque son campos donde hay que invertir.



“Esperamos que esto se dé, porque Europa, en las negociaciones con sus socios europeos, ha considerado siempre fondos de cohesión social; pero no estamos hablando tanto de este tipo de fondos, aunque consideramos que es importante un elemento que contemple mejorar el tejido social de la región centroamericana, porque como sabemos, varios países salieron de conflictos bélicos hace muy poco tiempo y hay daños a la infraestructura, además del atraso estructural”, indicó.



Alemán dijo que los fondos podrían manejarse a través del Banco Europeo de Inversiones y canalizados a través del Banco Centroamericano de Integración Económica, BCIE, pero los mecanismos tienen que afinarlos.





Negociación difícil

Alemán afirmó que la negociación con los europeos es más difícil que la que se llevó a cabo con Estados Unidos, y como ejemplo mencionó el tema agropecuario, que es lo sustancial para Centroamérica, pero que es en lo que la UE tiene más barreras.



Otro ejemplo que citó es el Sistema General de Preferencias, por medio del cual se otorgan beneficios arancelarios a Centroamérica, el cual es superado en gran medida por la Iniciativa para la Cuenca del Caribe, que era un programa similar que Estados Unidos tenía para esta región antes del Cafta, porque otorgaba más beneficios.



Alemán añadió que espera que en esta ronda haya avances notables; que Europa haga sus propuestas a tiempo porque se está atrasando el proceso.



Por ahora se está trabajando en las ofertas arancelarias y capítulos vinculados a las normativas.