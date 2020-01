Crisis económica no es prioridad del gobierno

Mientras la empresa privada y otros sectores tratan de encontrar salidas a la crisis económica por los altos precios del petróleo y los alimentos, el gobierno pone en agenda el tema político, con la acusación judicial por el tema de los Cenis, expresó José Adán Aguerri, Presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada, Cosep.



La Fiscalía de la República acusó formalmente por el caso de los Certificados Negociables de Inversión, Cenis, emitidos tras las quiebras bancarias de los años 2000 y 2001 a 39 personas, entre los que figuran ex presidentes del Banco Central de Nicaragua, BCN, ex ministros de Hacienda, un ex superintendente de bancos y hasta funcionarios actuales del BCN.



La polémica acusación será evaluada minuciosamente por el Cosep, ya que según Aguerri, en medio de un proceso electoral afloran las pasiones políticas y se pierde de vista lo que la población demanda, que es la respuesta a los problemas económicos.



“Este país lo que necesita es un mensaje totalmente distinto al que estamos viendo, pues este tipo de cosas nos preocupan en medio de una situación económica en que tenemos que hacer un esfuerzo muy grande para evitar que se siga dando esta afectación en la población (por los precios del petróleo y los alimentos), y ojalá que finalmente la justicia sea ciega en este país”, subrayó.



Dijo que evaluarán detalladamente el caso con todos los involucrados en todo el proceso desde su inicio.



Recordó que en distintas ocasiones, tanto el Poder Ejecutivo como el Legislativo han avalado la razón de ser de los Cenis, que se emitieron para proteger a una gran cantidad de ahorrantes y al Sistema Financiero, que era la obligación que tenían las autoridades de ese entonces.





Contradicción con banqueros

Aguerri señaló que mientras el Banco Central de Nicaragua acaba de concluir una negociación con los bancos que adquirieron Cenis de las quiebras bancarias, el gobierno lleva a cabo una acusación por la emisión de dichos títulos, lo que significa una incongruencia sobre este tema.



Agregó que mientras todo esto ocurre, el BCN sigue sin tener completo su Consejo Directivo, luego de la renuncia de los representantes del sector privado ante la institución, por el mismo temor que despierta este tipo de acusaciones que se llevan a cabo contra funcionarios y ex funcionarios de entidades relacionadas con la regulación del Sistema Financiero.



Aguerri indicó que han escuchado que en agosto, una vez que vuelva a sesionar la Asamblea Nacional, el presidente Daniel Ortega enviará una terna para la selección de los nuevos directores del BCN.



Propuso que en este tema no prevalezca una posición partidaria, para que las personas que sean ratificadas cuenten con los requisitos y calificaciones necesarias.



Lamentó que se esté acusando incluso a funcionarios actuales del BCN, que son profesionales y que han sido reconocidos no por diferentes gobiernos, lo que demuestra que se está priorizando una agenda política mediática que deja por fuera los verdaderos temas que interesan a la población.





Caso Barceló afecta imagen del país

Aguerri también aseguró que el conflicto que el gobierno tiene con el grupo español Barceló, por la venta del Hotel Montelimar, podría afectar la imagen de Nicaragua en el exterior, porque en periódicos extranjeros, sobre todo de España, se han escrito diversos artículos que pueden afectar al país.



Afirmó que antes de que ambas partes lleguen al arbitraje internacional sobre la compra del hotel, tratarán de que haya un arreglo negociado para evitar mayores perjuicios al turismo, sobre todo a los visitantes que vienen directamente a dicho centro turístico.