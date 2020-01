UE dispuesta a garantizar preferencias comerciales a CA

Guatemala / AFP



La Unión Europea está dispuesta a garantizar a Centroamérica los beneficios del Sistema General de Preferencias (SGP) ampliado en su oferta de productos, en el marco de la negociación de un acuerdo de asociación entre los dos bloques, informó una funcionaria europea.



La jefa de la Comisión Europea para Centroamérica, Francesca Mosca, comentó a la prensa que durante la cuarta ronda de la negociación que se realizará la semana próxima en Bruselas, la región podrá negociar una buena base de su realidad comercial actual con la Unión Europea.



De acuerdo con la funcionaria, la Eurozona modificó su oferta de tal forma que garantice un acceso similar al plasmado en el Sistema Generalizado de Preferencias (SGP) Ampliado (plus).



Este mecanismo ofrece un programa más amplio para 7 mil 200 rubros de bienes de la región, sobre un total cercano a 9 mil que ya entran a la UE, aseguró.



“Nuestro cambio en la oferta va encaminado a consolidar el SGP y eventualmente a incluir otros productos que interesan a la región”, agregó.



En las primeras rondas del Acuerdo de Asociación, la UE se rehusó a reconocer el SGP como punto de partida, dado que Centroamérica no ofrecía un programa de acceso específico para los bienes europeos.



Sin embargo, la UE todavía no ha sido clara sobre cómo tratará los bienes prioritarios para la región, tales como azúcar, banano, café y otros productos tropicales.



Durante el encuentro, que durará una semana, los grupos técnicos analizarán temas relacionados con: acceso a mercados, comercio de servicios, origen de las mercancías, procedimientos aduaneros, propiedad intelectual, defensa comercial, solución de controversias y desarrollo sostenible.



De igual manera, y como parte del Programa de Participación Ciudadana para las Negociaciones Comerciales, durante la presente semana se estarán desarrollando diferentes sesiones de Cuarto Adjunto, en las que se brindarán informes sobre los avances en los trabajos realizados.



El pasado sábado 5 de julio ambos bloques intercambiaron sus segundas ofertas de apertura comercial. Centroamérica ofreció cero impuestos para alrededor del 80 por ciento de las categorías de productos europeos, y la UE, por su parte, hizo una oferta del 90 por ciento.



El sector empresarial nicaragüense no está de acuerdo con la propuesta europea, por considerar que el dejar sólo el 10 por ciento de los productos a un proceso de desgravación, es desventajoso para la región, sobre todo para los nicaragüenses.



Los negociadores centroamericanos han dejado claro que la apuesta es lograr que los beneficios comerciales del SGP sean la base para la negociación del acuerdo de asociación, que incluye además componentes de cooperación y diálogo político.





Etapa más delicada

Para la cuarta ronda negociadora se espera que la negociación entre en una etapa más delicada, pues los equipos negociadores empezarán a analizar las ofertas de productos, plazos de desgravación y medidas fitosanitarias, según explicó recientemente a la AFP la viceministra salvadoreña de Economía, Johanna Hill.



En la nueva ronda negociadora de Bruselas, los países del istmo aspiran a que la Unión Europea muestre una posición “más flexible” en cuanto a la discusión de temas como las ofertas de productos, una de las partes más espinosas en la negociación comercial, según dijo a la AFP la ex ministra salvadoreña de Economía, Yolanda Mayora.



Se espera que la negociación del acuerdo de asociación entre Centroamérica y la Unión Europea concluya en el primer semestre de 2009.



La cuarta ronda de negociaciones iniciará el próximo lunes 14 de julio en Bruselas, Bélgica.