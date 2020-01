Agri-Corp entra a la producción de arroz

Corporación Agrícola S.A., Agri-Corp, el mayor importador y procesador de arroz en Nicaragua, entrará a la producción de este grano en el país, comenzando con un mil manzanas del cultivo, aprovechando los buenos precios del alimento en el mercado internacional.



La compañía adquirió 4 mil manzanas de tierra en la zona de Malacatoya, pero arrancarán con un mil. También tienen planes de montar una planta de generación eléctrica de biomasa, utilizando la cascarilla del arroz.



Carlos Salinas, asesor de Comunicación y Desarrollo Organizacional de Agri-Corp, dijo que el propósito de entrar en la producción del grano es para contribuir a la sustitución de las importaciones del alimento, algo que se ha venido haciendo a un ritmo del 25 por ciento cada año.



Recordó que hace varios años la producción nacional de arroz era del 50 por ciento y el resto se importaba, pero que ahora se produce el 60 por ciento y se compra en el exterior el 40 por ciento de lo que se consume.



“Eso permite mantener los precios”, dijo Salinas, al referirse a que en Nicaragua el valor del grano es más barato que en el resto de países de Centroamérica.



No precisó el monto de inversión de Agri-Corp en la producción de arroz, pero dijo que en cada manzana se invierten más de 2 mil dólares para cultivar el grano. Esto significaría más de 2 millones de dólares en las primeras un mil manzanas del producto.



“Nicaragua tiene una gran oportunidad, porque éste es el momento de poder producir y mantener esos precios estables”, apuntó.



Salinas dijo que obviamente los precios del grano están siendo presionados por otros factores que no les permite detenerlos, como el petróleo, pero que se hace un gran esfuerzo dentro de lo posible para mantener una estabilidad en el valor del mismo.



“Hay una gran confianza en el país, una política orientada en el sector gubernamental a incentivar la producción, y eso nos permite confianza para seguir invirtiendo en el campo”, expresó.



Nicaragua produce unos 4 millones de quintales de arroz e importa cerca de 2 millones de quintales, para satisfacer una demanda de aproximadamente 6 millones de quintales.



Este año la Asociación Nicaragüense de Arroceros, ANAR, anunció un incremento en la siembra del grano de 10 mil manzanas con respecto al año pasado. Pero, según Fernando Mansell, Presidente de la organización, el área puede ser mayor, ya que no conocen la cantidad de semilla que el gobierno distribuyó en su programa de apoyo a pequeños y medianos productores.



Sobre el anuncio del gobierno de regular las exportaciones de arroz a Centroamérica, Salinas dijo que no conoce a ningún exportador formal del grano, ya que por ser deficitario, sólo existen importadores, y que por los bajos precios que el país tiene en este rubro, permite que gente sin escrúpulos comience a especular y llevarse el producto, pero que existen mecanismos para evitarlo.





Proyecto energético

Sobre el proyecto de generación eléctrica por biomasa Salinas dijo que están en estudio, y será una vez que los finalicen que determinarán la capacidad de la planta y el monto a invertir.



Agri-Corp es el mayor importador de arroz de Nicaragua y está en los procesos de acopio, trillado, almacenamiento y distribución del grano.



En su negocio del arroz es socio de The Rice Company, el segundo mayor exportador de granos de Estados Unidos y el primer exportador de arroz de ese país.