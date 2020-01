Breves económicas Jorge Eduardo Arellano

10 Julio 2008 |

8:59 p.m. |

Petróleo sube más de cinco dólares

New York / AFP

El petróleo subió más de cinco dólares ayer en Nueva York, después de que un nuevo ensayo misilístico de Irán reavivó los temores sobre una eventual perturbación del abastecimiento en el Golfo, en caso de un conflicto armado entre Teherán e Israel.



En el New York Mercantile Exchange (Nymex), el barril de “light sweet crude” para entrega en agosto subió 5.60 dólares con relación al cierre del día anterior, para terminar la sesión en 141.65 dólares.



En Londres, el barril de Brent para entrega en agosto subió 5.45 dólares para cerrar a 142.03 dólares.



Los mercados petroleros se dispararon en los primeros minutos de la sesión oficial, lanzándose a la compra debido a nuevas fricciones en Medio Oriente.



CAF otorga UD$ 1,060 millones a países de AL

Caracas / AFP

La Corporación Andina de Fomento (CAF) aprobó el otorgamiento de créditos por 1,060 millones de dólares para Bolivia, Brasil, Ecuador y Uruguay, informó el organismo multilateral en una nota de prensa.



La CAF aprobó una Línea de Crédito Contingente por hasta 400 millones de dólares para el Ministerio de Economía y Finanzas de Uruguay, para la ejecución de la estrategia de gestión de su deuda pública.



Ecuador se vio beneficiado con 310 millones de dólares para dos operaciones: un financiamiento de hasta 200 millones, para la atención integral de desastres producidos por emergencias naturales, y la otra, para el financiamiento parcial de la red vial de Quito.



Por otro lado, fueron aprobados 250 millones de dólares para el Programa de Infraestructura Social y Económica en zonas marginadas de Bolivia.



Finalmente la CAF aprobó 100 millones de dólares en un préstamo para fortalecer la infraestructura vial en el Estado de Paraíba, en Brasil.



Acciones de GM se derrumban

Nueva York / AFP

Las acciones del fabricante automovilístico General Motors tocaron ayer su mínimo durante la sesión en la Bolsa de Nueva York, en medio de rumores de quiebra que un desmentido de la empresa no logró acallar.



Hacia las 18:50 GMT, la acción de GM perdía 7.84 por ciento a 9.52 dólares, un nivel que el grupo no alcanzaba desde 1954.



Desde hace varios días, el primer fabricante automovilístico estadounidense es blanco de crecientes rumores sobre el estado de su liquidez, debido al costo del cambio de estrategia que decidió de urgencia en junio para cambiar su gama de productos.



Con este cambio, la empresa apuntaba a fabricar modelos más compactos y vehículos híbridos, que atraen a los consumidores, y reducir su fabricación de 4x4 et pick-ups, dejadas de lado por los estadounidenses debido a su alto consumo de combustible.



Los inversionistas se preocupan también por el hundimiento del valor bursátil de la GM, cuya acción evoluciona ya por debajo de los diez dólares desde el comienzo del mes, con lo que la empresa tiene hoy un valor bursátil de 5 mil 500 millones de dólares.



Wall Street espera resultados de bancos

WASHINGTON / AFP

Wall Street espera con aprensión creciente los resultados trimestrales de los bancos estadounidenses, temiendo una nueva ola de depreciación de los activos y de provisiones que podrían conducir, una vez más, a ciertas instituciones importantes hacia un saldo negativo.



Wells Fargo abrirá el juego el 16 de julio, mientras que otros grandes establecimientos prevén que difundirán sus resultados de aquí al 22.



Una semana, antes de ese plazo, los inversionistas masacraron una vez más los valores financieros, temiendo malas sorpresas por venir.



Ya agitados este lunes, los dos organismos de refinanciamiento de créditos hipotecarios: Fannie Mae (-11,82 por ciento) y Freddie Mac (-22,42 por ciento), fueron masivamente vendidos este jueves a media jornada.



Bernanke quiere reglas claras para liquidar financieras

WASHINGTON / AFP

El presidente de la Reserva Federal estadounidense, Ben Bernanke, solicitó al Congreso reglas claras para liquidar financieras en dificultades, al estimar que era necesario aprender del casi quiebre de BearStearns y descartar cualquier nueva operación de salvataje por parte de la FED.



“El Congreso deberá considerar si se necesitan nuevas herramientas para permitir una liquidación ordenada de una empresa que emite bonos de importancia sistémica, que pueda estar al borde de la quiebra”, indicó Bernanke en una audiencia ante la Comisión de Asuntos Financieros de la Cámara de Representantes.



El presidente del Banco Central norteamericano estimó que el Tesoro era la institución mejor ubicada para dirigir esta reflexión, habida cuenta de las consecuencias fiscales de la quiebra de una empresa financiera.



La nueva regulación es propuesta después de que el ramo financiero ha perdido decenas de miles de millones de dólares, debido a que la especulación inmobiliaria desembocó en un descalabro financiero.



Entre los más afectados se cuenta el banco Bear Stearns, un gigante de 85 años de antigüedad, vendido a precio de saldo al JPMorgan Chase, en un acuerdo realizado en marzo por la FED para evitar un colapso que podría haber creado un tsunami financiero.



Solbes prevé un “crecimiento débil” para España

MADRID, (AFP) - El ministro español de Economía y Finanzas, Pedro Solbes, dijo ayer que prevé “un crecimiento bajo” en España en los próximos trimestres, más que la recesión sobre la que advierten algunos organismos financieros.



Al hablar a la prensa, el ministro español no descartó sin embargo la posibilidad de una recesión (dos trimestres consecutivos de crecimiento negativo, ndr) de la economía española.



“Si uno considera que va a seguir aumentando el precio del petróleo, que la economía americana (estadounidense) no se va a reponer, que la caída en el segundo trimestre en Alemania va a seguir en próximos trimestres, pues evidentemente podríamos tener elementos negativos que podrían afectar a una situación de ese tipo”, admitió.



Pero, “mas bien creemos que vamos a tener un crecimiento bajo, pero no estamos analizando esos supuestos”, añadió Pedro Solbes, antes de admitir que no compartía “exactamente” las previsiones de algunos organismos financieros.



El segundo grupo bancario español, el BBVA, publicó esta semana un estudio en el que se refirió a un “un brusco deterioro” en el segundo trimestre, equivalente a una progresión “cercana al cero, después del 0.3 por ciento del primer trimestre”.



Wal-Mart anuncia aumento de ventas mundiales

Washington, (AFP) - Wal-Mart, primera cadena de tiendas del mundo, anunció un aumento de sus ventas mundiales de 11.5 por ciento en junio, favorecido por un buen desempeño en el mercado estadounidense.



En las cinco semanas terminadas el 4 de julio Wal-Mart tuvo un volumen de negocios total de 39 mil 900 millones de dólares, contra 35 mil 800 millones un año antes, según dijo en un comunicado.



En el mercado estadounidense, descontando el impacto del combustible, el grupo tuvo 5.8 por ciento de alza en sus ventas, contra un aumento de 2.4 por ciento el año anterior a la misma época.